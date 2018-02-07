〈中部〉芳苑捕鰻苗 忍凍兩小時抓2尾

2018-02-07

〔記者陳冠備／芳苑報導〕再冷也要抓！入冬後最強寒流在本月五日凌晨發威，彰化芳苑海邊體感溫度只剩六度，當地漁夫們抓緊潮汐，趕到海邊捕鰻苗，大家強忍寒風二小時等待，結果只抓到二尾，賺了三五○元，令漁民們哭笑不得，大嘆鰻苗產量年年萎縮，今年更創新低，年終獎金也跟著縮水。

鰻魚在秋末時會洄游到太平洋產卵，鰻苗乘著黑潮洋流，從宜蘭外海逆時針方向游到台灣西部沿海，每年十一月到隔年二月是鰻苗捕撈期，因此冬天不管氣候多冷，芳苑沿海居民每晚一定會出去補鰻苗。

漁民施喜表示，鰻魚無法人工養殖，所以價格一直居高不下，有「海上白金」之稱，二十年前一個晚上就能捕撈上萬隻尾，整月收入就可能破百萬，可謂漁民們過年前的重要收入，當時入夜後的海邊燈火通明，比早上的市集還熱鬧，可是近年鰻苗量年年銳減，經常一晚補不到百尾，今年更慘，幾乎天天個位數，初估這季收入可能只剩二萬。

收購價創新高 收獲卻最慘

施喜指出，以往鰻苗都是秤金秤兩賣，漁民們還會唱鰻苗歌慶祝豐收，如今鰻苗日漸枯竭下，只能數尾賣，可能唱不完第一段就數完了，也因為鰻苗奇貨可居，昨日產地收購價來到一七五元，是六年來最高價，不過前晚特地頂著六度寒流捕撈，卻僅收獲兩尾賺三五○元，史上最慘。