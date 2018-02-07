〈中部〉名間燈會創新 七星神犬迎賓

2018-02-07

〔記者謝介裕／名間報導〕不讓南投市、埔里鎮專美於前，睽違二十多年後，名間鄉公所與受天宮共同舉辦「七星旺福」燈會，將在九日試點燈後展開，且燈會展現創意及巧思，讓大家不僅能看到應景的狗年狗花燈，還可一窺宗教文化、命理、生肖、天文、星座等各層面的奧秘及知識。

北斗七星搭配、生肖、紫微

南投縣府主導的南投縣燈會今年擴大辦理，除了南投市、埔里鎮，名間鄉公所也首度加入，因會場位於全國供奉玄天上帝總壇的松柏嶺受天宮，又北斗七星被視為是玄天上帝的代表星座，遂以「七星旺福」為主題，主燈造型係Q版的玄天上帝，周邊則以不同名犬造型的「七星神」作搭配，除了一般燈會五彩繽紛的雷射光束及燈光特效外，更提供作品解說。

依星座特性設計七種犬花燈

名間公所觀光課長李明岳舉例表示，北斗七星中的「瑤光星」，是生肖屬馬者的本命星宮，與紫微斗數中的「破軍星」也是同個星座，只是在天文與命理領域中有不同的名稱，加上「破軍星」命格的人，往往有冒險犯難的精神，與秋田犬予人的印象一樣，遂以化身佩劍武士的秋田犬花燈，作為「瑤光星」的代表。

此外，狼犬、雪納瑞、聖伯納、哈士奇、柴犬及拉布拉多等六種名犬，依序則代表天樞、天璣、天璇、天權、玉衡及開陽等六顆星，與生肖、紫微斗數之間有何關聯性？民眾只要造訪該燈會，便可一目瞭然，現場也提供祈福卡，讓民眾寫上願望，祈求神明庇佑心想事成。

燈會期間發小提燈及福袋

名間鄉長陳文德、受天宮管理委員會主委許瑞斌指出，「七星旺福」燈會從十四日起至三月四日止，每天夜間七點發放「搖搖狗小提燈」，八點發放「玄天上帝福袋」，週一至週五每天各限量一百個，週六及週日則限量三百個，藉此與民眾互動，並展現宗教文化特色。