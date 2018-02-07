〈中部〉新港、溪口蚊子公有市場 民間拚活化

2018-02-07

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕嘉義縣新港鄉、溪口鄉的公有零售市場，改建後因沒人潮，攤商陸續關門，變成「蚊子市場」，新港文教基金會日前向鄉公所表達將在市場辦「四季風市集活動」，公所樂觀其成；溪口鄉溪東社區發展協會農曆年後將於溪口市場開設待用咖啡店，再現市場生機，公所協助中。

新港文教基金會執行長徐家瑋說，零售市場前身為有五十一年歷史的「新港鄉小賣市場」，民國九十八年由經濟部補助二千多萬元改建，農曆年後將聯繫舊市集攤商，邀請回來響應四季風活動。

目前唯一在市場開店的西服修改業者劉茂松表示，店面太狹小，每間僅二．五坪，建議公所減收租金，否則活動辦完，仍無法解決閒置問題。

新港公所主秘林文淵說，攤商在市場改建前至新港藝術高中旁的新中路擺攤，民眾養成採買習慣，且改建後的市場周邊停車不便，攤商半數寧願留在新中路；市場四十九間店面，已有三十八間出租，多數當倉庫，樂見民間單位來辦活動，三月將與代表會研商是否針對實際開業的業者提供租金優惠。

溪口溪東社區協會理事長謝陸成說，溪口鄉公有零售市場十多年前改建為二層樓建築後，面臨「蚊子市場」命運，二樓四年前改為社區活動中心，舉辦展覽、太極拳教學等，受新港鄉將廢棄多年的古民村鄉立托兒所改為提供待用咖啡的啟發，正招募志工在市場一樓開設待用咖啡，提供村民聚會空間。

溪口鄉代理鄉長孫維聰說，正籌募經費購買咖啡機等設備，希望待用咖啡店可在農曆年後開業，成為中正路老街上繼「愛溪口一三四巷秘密通道」後的新亮點。