〈中部〉前瞻「城鎮之心」 嘉市6案獲補助先行

2018-02-07

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕改善校園與社區間步道環境，嘉義市政府申請「前瞻基礎建設計畫—城鎮之心政策」，獲內政部營建署同意匡列一億二千五百萬元，城鎮之心的引導型計畫第一階段，獲核定民族國小東市場社區綠帶步道改善計畫等六案，總經費三千四百三十萬元，含地方配合款六百八十六萬元，但預算遭議會刪剩千元、保留科目，營建署要求本月二十八日前完成發包，否則收回補助款，市府徵得營建署同意先發包，再保留決標，將速爭取議會通過追加預算以利建設。

配合款被刪 市府將速提追加預算

市府都發處都市更新科代理科長翁惠雯說，民族國小東市場社區一案四百八十萬元，已先發包執行，另五案分別為北園國小及北園國中親和性圍籬及通學步道共一千零五十萬元、中正公園森林化改善計畫七百萬元、社區規劃師駐地環境改造九百萬元、一○七年度環境景觀總顧問三百萬元。

民族國小校長查顯良表示，學校沿著圍牆通往東市場的步道較不平整，希望將電箱等設施集中，以免阻礙通行空間，並整修植栽、植穴，在步道增添早期南門圓環鯉魚噴水等藝術意象，設計標已發包，工程標若順利招標，預計四月動工。

桃城公民行動聯盟發起人林瑞霞認為，市府已預知且有信心可獲中央補助的市政建設計畫，若議會審查預算不能一次到位，而得辦理追加預算，造成執行上的困難、緩不濟急，非市民之福。

市府觀光新聞處觀光發展科長林靖淳表示，「前瞻基礎建設－城鎮之心競爭型計畫」，嘉市撤回原提案「香川綠廊」，新計畫內容已提報營建署，但被要求修正，下週修正完成後提報，營建署在農曆年後審查，三月定案。