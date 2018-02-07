〈中部〉雲林虱目魚寒害 8成暴斃

2018-02-07

〔記者陳燦坤、林國賢／雲林報導〕寒害真的來了！歷經數日低溫，雲林沿海虱目魚暴斃嚴重，粗估至少八成因低溫凍僵，一名文蛤混養虱目魚的曾姓養殖業者表示，他四公頃左右的養殖池首日損失估計至少十餘萬元，魚貨價格也下滑，養殖業者還得搶時間撈起新鮮魚貨以。

魚貨價跌 業者搶撈送加工

雲林縣農業處長林慧如表示，根據各公所傳回來災害速報，農作物寒害尚未達到天然災害救助標準，但農作物、養殖漁業寒害並不會立即顯現，請農漁民務必儘速向各公所反映災損，縣府也會持續關注，予以必要協助。

寒流來襲持續三天，口湖鄉虱目魚八成凍僵，許多養殖業者昨天上午到魚塭察看，目睹整池的虱目魚翻白肚，部分生命力較旺盛的虱目魚在水面載浮載沉、掙扎，但浮出水面的虱目魚不斷增加，養殖業者心在淌血。

養殖業者表示，前一波寒流虱目魚損失僅一成，這波寒流持續三天，低溫加上昨天沿海空曠處約八到九度，多數虱目魚無法耐寒，業者只能將凍僵的魚打撈上岸便宜出售，放養兩、三年的虱目魚損失慘重，直言寒害比三年前嚴重。

王姓養殖業者表示，鮮活的虱目魚每條重達二到三台斤，每台斤約八、九十元，現在剛凍僵的虱目魚每台斤十五到十七元，只能送到罐頭工廠加工，依目前的水費、電費及工資成本上漲，盤商收購價根本不敷成本，如果虱目魚凍僵當天未及撈起、出售，新鮮度更差，僅能放在魚塭隔離池發酵，成為虱目魚的液態肥。

與文蛤混養 海藻恐賴人工撈

曾姓養殖業者放養虱目魚塭約四公頃，之前養殖魚苗約一千條，光是昨日打撈的虱目魚損失就達十餘萬元，因沿海魚塭多半是虱目魚與文蛤混養，少了虱目魚吃海藻，文蛤恐遭海藻大量孳生覆蓋窒息，後續引發的損失難以估算。