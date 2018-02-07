〈中部〉黎明溝改造動土 年底再添都市生態河

2018-02-07

〔記者張菁雅／台中報導〕南屯區黎明溝過去因自辦重劃工程，一度面臨被填平的命運，經地方人士奔走搶救獲得保留，但已失去部分河道、河岸破損嚴重，加上近年污水流入，生態遭破壞。市府因此提出水環境改善工程，並獲前瞻基礎建設計畫補助，六日舉行動土典禮，將打造都市生態河，預計今年底前完工。

市長林佳龍在動土典禮致詞時表示，黎明溝水環境改善工程完工後，將是繼柳川、綠川後，市區再多一條重新恢復生命、會呼吸的河川，而「機會是留給準備好的人」，水利局去年已編列規劃經費，因此當前瞻基礎建設計畫通過後，不到半年的時間，即成功爭取到補助，市民都很期待工程成果，相信河川的重生將不僅提升民眾的幸福感，也將使台中市成為名實相符的「流域城市」。

林佳龍指出，水環境改善工程未來也會往上游延伸，串連惠來溪到潮洋溪，非常感謝立委張廖萬堅的協助，積極爭取惠來溪、潮洋溪到黎明溝整體整治工程，高達六億多元的前瞻基礎建設經費補助。

混凝土護岸 改為植生緩坡

水利局表示，黎明溝水環境改善工程經費約四千萬元（中央負擔七十％，市府三十％），預計將混凝土護岸改為植生緩坡，並設置長度約四百公尺的全齡化步道，讓年長居民更易親近休憩，同時增設環教解說平台、河岸景觀平台及黎龍橋歷史解說平台等設施，預計十一月底前呈現嶄新風貌，屆時不但大幅提升整體環境舒適度，也提供生物休憩空間，創造生態多樣化環境並兼顧防汛安全。