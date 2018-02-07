〈中部〉永久屋門前路畫雙黃線 回家被開單

2018-02-07

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投水里鄉莫拉克永久屋社區，位在市區道路旁，六年前落成後，緊鄰的道路標線並未跟著更動，災後居民為了返家方便，都習慣跨越雙黃線，惟近期卻遭人檢舉違規，社區希望政府考量居民進出方便，合理開放標線缺口，還給他們一條方便的返家道路。

當地永久屋社區約有廿戶，家家戶戶都有汽、機車，社區通道兩端則連接民生、民族路二條重要道路，近來有住戶從民生路跨越雙黃線返家，卻被人拍照檢舉違規，吃上罰單，而消息傳開後，社區人人自危。

得繞遠路不便 居民盼開放缺口

居民表示，社區兩端的民生、民族路，全都是雙黃線，若要按照標線行駛，不是得繞遠路，就是要迴轉才能返家，相當不方便，雖然社區落成晚於道路劃設，但標線應可視現況檢討，才能符合實際需求，希望公部門能在不影響道路安全的前提下協助改善，並重繪早已斑駁的標線，維護道路安全。

水里公所︰邀主管機關會勘

對此，水里鄉公所表示，標線劃設涉及道路主管機關，將會行文邀集會勘，該路段先前也有提議設置紅綠燈，但後來考量運量才未設置，此次會把標線缺口與相關道安設施一併檢討，盼兼顧行車安全與居民便利性。

轄區集集警方則說，當地標線年久失修早已模糊，針對民眾需求可會勘研議，不過民生路緊鄰水里國中校門，標線設置缺口有待商榷，但社區另一端的民族路則無此問題，可行性較大，之後會在現勘時一併討論，盼能解決居民長期困擾。