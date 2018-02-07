〈中部〉彰化農地違規工廠 1家強制拆除

2018-02-07

〔記者劉曉欣、林良哲／彰化報導〕終於拆了！彰化縣有八家是二○一六年五月二十日後新建的農地違規工廠，名列中央首波拆除名單，縣府昨天在警力協助下出動機具，拆除一家位於鹿港鎮的違規工廠，但此舉引起縣議員及業者的不滿，召開記者會痛斥縣長魏明谷「白賊」（說謊）， 並揚言要控告彰化縣府。

昨天縣府拆除鹿港頂番婆聚落的一家違規農地工廠，出動百名警力讓拆除機具進駐並維持秩序，正式展開拆除作業，建設處使用管理科長趙本弘也到現場。他強調，拆除作業無法再延，依法必須進行。

四家簽自拆 三家將斷水斷電

建設處長戴瑞文表示，縣內有八家違規農地工廠名列中央首波拆除名單，目前其中四家已經簽下切結書，將在三月初完成自行拆除，另外三家因已完工，將在農曆春節後採取斷水、斷電措施，至於昨天拆除的是面積較大工廠，光是樓地板面積就有二千平方公尺，自行拆除也不易，在與業者溝通後，昨天進行拆除。

縣長魏明谷昨天也跟水五金業者舉行「鹿港水五金田園生產聚落專區座談會」。他表示，將積極輔導縣內未登記工廠合法經營，向經濟部反映希望展延臨時工廠輔導期到一二○年六月二日。

議員、業者抗議縣府輔導跳票

但針對縣府的拆除動作，卻引起縣議員及業者的不滿，並召開記者會痛斥縣長魏明谷「白賊」（說謊），國民黨彰化縣議會黨團書記長曾世勇並大喊：「今天拆工廠，明天換政府！」

曾世勇表示，魏明谷曾允諾業者不違反「五不一絕對」政策，就會朝就地輔導來協助，使業者能安心生產、員工安心就業，但此政策卻「跳票」，魏明谷根本是「白賊」！

縣府︰持續興建違反原則

針對議員及業者的抗議，彰化縣府表示，縣長的政策沒有跳票，這些違章工廠在去年九月十二日後仍持續興建，已違反「五不一絕對」的原則，才會被要求拆除。

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