〈中部〉台灣燈會山林、鐵道文化燈區 展阿里山之美

2018-02-07

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府承辦二○一八台灣燈會，昨天發表山林、鐵道文化燈區燈組，以AR（擴增虛擬實境）科技結合裝置藝術，呈現嘉義縣山林之美及知名的阿里山森林小火車沿途景色。

縣長張花冠昨與燈具創作藝術家拉繩鳴笛，展示山林、鐵道文化燈區，科技燈具「鐵道森情」設置五百吋LED牆，遊客在螢幕前方揮動肢體，就會呈現特效，有如乘坐在小火車內，透過體感科技來欣賞阿里山的鐵道風景。

燈具「森林之泉」由藝術家蔡爾平結合嘉義自然山林元素，以不鏽鋼材打造，上有嘉義縣鳥藍腹鷴，藍光從內部透出，翅膀上下振翅吸睛；「梨園寮的時光隧道—行走的時光」晚間會控制燈光閃滅，營造螢火蟲飛舞景色。

「太平雲梯－植光計畫III」由新媒體藝術家莊志維與蔡奇宏創作，以太平雲梯為雛形，用光影變化製造出階梯感；燈區主燈「Translight」呈現阿里山山水與雲霧意象之美，以數位手法呈現，開燈期間每三十分鐘會有山林光影音樂秀。

燈會參觀人數 將採大數據分析推算

副縣長吳芳銘表示，台灣燈會過去官方公布參觀人數動輒一、二千萬人次，今年將與遠傳電信大數據分析團隊合作，以中華、遠傳電信系統分析手機訊號來推估參觀人數，今年燈會目標九百萬人次，預期會較過去準確。

吳說，燈會區域內的電信數據可提供遊客來自哪個縣市、在嘉義停留多久等，分析旅遊行為，以此換算燈會經濟效益及產值；遠傳電信經理陳文欽表示，燈會期間每晚十點半提供人流分析報表，有人流分布、外國人分析、燈區飽和度分析、遊客起迄分析、路線轉向等，縣府可依此適時調整行銷區域和重點。