〈中部〉農務工車禍》雲林縣府將成立單一窗口 協助善後

2018-02-07

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣長李進勇昨前往前天車禍往生者之一李傅月美家中慰問，強調縣府會成立單一窗口協助家屬善後，李傅月美家境困難，獨居在元長鄉，平日以做農務幫兒女養家，另一位往生者顏美枝與兒子同住，兒子對媽媽開車出門上班卻被壓死無法接受，要對兩肇事車輛提出告訴。

一部載了十一名女農務工的自小貨車前天下午在土庫與一部自小客貨車相撞，小貨車翻覆，車斗後方女農務工及多袋番薯被拋出車外，其中李傅月美、顏美枝被壓在車下當場死亡，其他十二人分受輕重傷，其中一人仍在加護病房觀察。

七十二歲的李傅月美，十多年前搬回元長老家照顧公公及車禍受傷的先生，先生、公公先後往生後，因子女收入微薄，她獨居在鄉下當農務工。

李傅月美的大兒子李建恊哽咽說，「媽媽多待一天就能逃過一劫！」媽媽上週六晚上搭夜車到台北看兒孫，隔天聽到南部沒下雨可以工作，急著要回家，他要媽媽多待一天，她卻堅持回家工作。

李進勇表示，針對不幸往生的兩名女農務工，縣府會全力協助家屬處理喪葬事宜，並已請衛生局協調各醫院全力救治受傷民眾。

李進勇說，這次車禍死亡、受傷的民眾家境狀況困難，會按急難救助相關規定先給予現金及物資協助，至於後續民事、保險給付問題，縣府將成立單一窗口，協助釐清法律關係及相關賠償問題。