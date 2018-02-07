〈中部〉「撞」出缺工苦 雲林爭試辦農業外勞

2018-02-07

〔記者黃淑莉／雲林報導〕農產行的貨車載著十一名農務工發生車禍，「撞」出了雲林農村存在多年的貨車違規載工及人口老化、缺工問題，雲林縣長李進勇昨天再向中央喊話，希望能正視農村缺工問題，儘速制定有效的政策。

縣府擬定計畫 已函送行政院

李進勇強調，針對農業缺工問題，縣府日前擬定「農業外勞試辦計畫」，完成相關作業後已函送行政院，盼中央能專案核定，由雲林試辦。

前天發生車禍的小貨車載的十一名農務工，多數是六、七十歲老婦，最遠住在口湖鄉，一名王姓農民說，農忙期透過親友四處找農工，距離近的自行騎車，距離較遠或人數較多都是用貨車載。

李進勇表示，農村缺工嚴重，縣府多次向中央反映開放農務外勞，中央態度謹慎，擔心影響本勞工作機會，事實並非如此，因為年輕人不願投入農事工作，都是年長者在從事農務，進而造成缺工問題愈來愈嚴重。

李進勇指出，台灣糧食自足率偏低，這牽涉到國安問題，政府要提高國內糧食自足率，卻又不容許農務外勞投入解決農村缺工窘境，提高糧食自足率目標達成困難。

縣府勞工處長張世忠說，縣府的「農業外勞試辦計畫」是與農民團體合作，針對轄區長期缺工、季節性缺工狀況，引進特定地區外勞，再視需求調配人力；長期缺工部分，除短期蔬菜產區人力需求大，畜牧業因採集約式飼養，也需要很多人力；季節性缺工部分，採蒜期、秧苗播種期都需要很多農工。

合法外勞做農工 企業主多反對

張世忠說，政府有意開放合法外勞從事農務工作，訪查後，多數企業主都不贊成。

至於以貨車車斗載送農務工問題，李進勇強調，農忙時從事農務工鄉親，載運須顧慮安全，縣府會加強勸導、取締，希望大家遵守，尤其從事農務工作的家庭生活困難，盼大家盡到保護責任。