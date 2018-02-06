〈南部〉（台南）蘆粟牧草可製糖 生蛋褐色菜鴨吃很省

2018-02-06

〔記者吳俊鋒／新化報導〕牧草也可以做糖漿，行政院農委會畜產試驗所「甜蜜」推廣！

坊間手搖飲料常用的果糖，有人為加工的疑慮，至於蔗糖，收穫期也要一年，生產時間較長，畜試所從牧草類的甜蘆粟，成功製糖，讓民眾吃得更天然，且營養價值高，發展潛力深受矚目。

畜試所新成果 發展潛力看好

畜試所昨天舉辦年終成果展，除了可製糖的蘆粟牧草，還有「吃很省」的褐色菜鴨，蛋產能相同，卻比其他品種的採食量更低，以三萬隻的蛋鴨場為例，每年可節省一百八十二萬元的飼料開銷，有效減輕養殖業者的經濟負擔。

屬於高產量蛋鴨的褐色菜鴨，畜試所宜蘭分所於九年前開始推廣，不斷選育下，已順利開發到第六代，依據性能研究，以及週齡產蛋數對照等資料，平均每天採食量比之前的品種少了一成以上，有效減少飼料的供應。

宜蘭分所主任魏良原指出，若以三萬隻的蛋鴨場為例，節糧新品系的褐色菜鴨，每天能減少五千元的飼料支出，一年下來累計節省的成本更為可觀。

至於蘆粟牧草的甜滋味開發，畜試所也花了兩年的時間，飼料作物組助理研究員陳勃聿指出，這項研究是以天然方法萃取莖桿含有的糖份，做到無人工添加的食安要求。

陳勃聿說，優質的蘆粟牧草糖漿呈現琥珀色，富含葡萄糖、果糖與寡醣等，風味不輸進口的楓糖漿，已育成適合台灣種植的「甜高粱台畜一號」，具耐旱、瘠、災，以及病蟲害少且產量高的特點，也適合有機栽培，兼具多用途，發展潛力看好。