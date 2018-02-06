〈南部〉《台南大地震2週年》 2兒還在那裡 受災夫妻期待搬回去

2018-02-06

〔記者劉婉君／台南報導〕維冠大樓受災戶連晃汶夫妻抱著去年底剛滿一歲的女兒，期盼大樓重建完成，要再搬回舊址，「因為還有兩個孩子在那裡，我們捨不得離開。」在地震中失去雙腳的洪家益說，感謝很多人幫助他們將家重新組起來。對於花蓮前兩天地震，洪家益說，經歷過那麼大的災難後，遇到地震還是會害怕，希望大家要了解地震避難的正確知識。

連晃汶、陳淑怡夫妻在○二○六地震中痛失二名愛子，陳淑怡決心「要把孩子再生回來」，人工受孕生下的女兒去年底滿週歲，活潑可愛，夫妻倆特別寵愛。陳淑怡說，地震之後，常常會夢到兩個兒子，每年到這個時候，就無法入眠，很容易醒來，好像隨時要注意有沒有什麼狀況。

洪家益兩歲多的兒子喜歡黏在爸爸身邊，洪家益說，「兩年前我的家倒了，現在又重新把家組起來，非常不容易，感謝很多人的幫忙。」前天晚上震央在花蓮的地震，他一開始並沒有什麼感覺，看到新聞一直報導才知道，一開始也會想到兩年前，多少會害怕，但平安就好了，大家了解地震時該怎麼躲比較重要。

同樣在地震中失去家人的劉怡辰，不願再提及往事，忍不住落淚地說，每年此時媒體的訪問就像是將心裡的傷疤一再掀開。

大智市場重建都更會理事長李銘塗說，兩年過得很快，但對受災戶來說，七百多天很長，一路走來，因為各界的幫助，讓受災戶有愛、有希望，也有勇氣迎向未來，未來希望大家可以再住在一起。前晚知道又有地震，只希望不要再有傷亡或損失。