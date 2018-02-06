〈南部〉《台南大地震2週年》 43億善款已用23億

2018-02-06

〔記者劉婉君、吳俊鋒／台南報導〕○二○六地震屆滿兩週年，各項重建工程已在去年全面啟動，代理市長李孟諺昨天率各局處對外說明重建進度，強調會持續關懷重建戶，也讓各界善款捐贈者了解執行情形。截至去年底，市府共收到各界善款約四十三億六百八十九萬元，支用約廿三億一千五百零四萬元。

維冠大樓重建 預計109年完成

在○二○六地震中倒塌的維冠大樓，以都市更新方式進行重建，目前正在拆除地下結構，預計一○九年六月完工，善款總執行經費五．七三六億元；幸福大樓預計明年四月完工，善款總執行經費○．三九億元；同樣採都市更新重建的大智市場，善款總執行經費一．三七四億元，也將在一○九年四月完工。李孟諺說，希望在最短時間內，讓受災戶可以圓滿回家。

另外，紅、黃單危險建物總計補助五百六十四棟，金額達三．○六億元；一百三十八棟震災後拆除的建築物，有意願者已重建完成或重建中達八十七％；安南、北、中西、永康及新市區等土壤液化區，共有九十五棟九百三十戶完成施作頂升扶正及地質改良；同樣受損嚴重的南化區公所及山上區公所，也分別預計在明年一月及今年十月底重建完成。

而在對人的慰助方面，則訂定廿二案計畫、匡列善款金額約六億五千萬元，對受災戶及罹難者家屬執行生活扶助、照顧服務等。

秘書長吳欣修表示，「○二○六地震災害捐款專戶管理及監督委員會」將持續召開，每月善款收支也會在市府及社會局網站公告，截至去年底止，總計運用○二○六善款訂定五十九項計畫，匡列需用金額近廿六億元。

法鼓山捐助 崑小校舍補強完工

另震災受損的崑山國小校舍補強，法鼓山慈善基金會捐贈逾三千兩百萬元協助改善，採擴大柱的方式補強，昨天竣工，師生同慶，小朋友以舞獅與弦樂熱鬧開場，並送上親手製作的感謝卡，副市長張正源等各界貴賓應邀剪綵，慶賀落成。

校長余孟和表示，補強工程採擴大柱的方式，以不影響建築外貌為原則，一至三樓共施作超過一百四十支，斷面增加約兩倍，更為耐震。