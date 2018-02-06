〈南部〉光雕動態翻轉 左營舊城模型亮相

2018-02-06

〔記者王榮祥／高雄報導〕全台首創光雕投影搭配動態翻轉的左營舊城模型昨曝光，為今年三月見城館開張、見城大戲開演先暖場；而結合AR、VR等科技的見城館，屆時將提供民眾全新的古城體驗，也建構保存歷史古蹟的新模式。

由文化部支持、高市文化局執行的見城計畫，預計以八年時間與廿億元經費，把全台保存面積最廣的左營舊城（也稱鳳山縣舊城），透過古蹟修復與還原、考古探索、戲劇演出等方式重現。

主導見城計畫的高市副市長史哲，昨偕同文化局長尹立與相關課室，宣布規劃許久、屬見城計畫重點項目的見城館，將於三月三日開張，三、四日將同步上演舊城東門外見城大戲。

文化局說明，位於蓮池潭旁的見城館前身為眷村文化館，經過為期約一年半空間改造，運用動畫、AR與VR等科技，讓左營舊城興衰與變化完整呈現。

文化局指出，見城館一樓展區分為城在台灣、舊城尋寶、鳳山縣城的演變、穿越時空見城，述說舊城前世今生；二樓分為時代流轉中的鳳山縣城、大事記年表、文獻舊城、映象舊城、我們的舊城，民眾可實際操作進入舊城場域，感受歷史的變遷。

見城館內全國首創的光雕投影動態古城模型昨提前曝光，運用光影搭配五十組可垂直升降模組的動態模型，打造出聲光效果十足的歷史劇場，全場共八分鐘演出，即能引領民眾橫跨明鄭、清領、日治、戰後與當代的左營舊城樣貌。