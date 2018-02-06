〈南部〉全國第一所 高雄榮家開辦日照中心

2018-02-06

〔記者方志賢／高雄報導〕國軍退除役官兵輔導委員會為配合長照政策，選定高雄榮譽國民之家辦理日間照顧中心，是高市第廿五家日照中心，也是退輔會十六所榮家中第一所開辦的日照中心，開創榮家體系長照服務的新里程。

高雄榮家日照中心昨揭牌，退輔會主委李翔宙、高雄市副市長許銘春均到場，隨後參觀日照中心，長輩們正好做運用手部、腦部的益智桌遊及製作手工藝品，兩人均稱讚長輩一起動腦動手，不僅玩得開心，還能延緩功能退化。

開放收容「非榮民身分」長輩

高雄榮家附設日間照顧中心設於楠梓區高雄榮家院區，場地原為榮家長輩的自炊廚房空間，面積約為八十三平方公尺，經重新設計修繕後，營造成溫馨的照顧環境，同一時段最多可服務十名長輩，且開放收容高市六十五歲以上低收、中低收入戶 「非榮民身分」的長輩。

榮家有社工、保健、醫護等專業人力提供專業照顧，另外多樣化空間如槌球場、復健室、活動中心及院區內大片綠地，提供長輩休閒、復健、娛樂及休憩，達到延緩失能的效果。

榮家年底陸續開辦日照中心

退輔會表示，全國十六家榮家檢視現有設備，要符合相關法規，會在今年底陸續有榮家開辦的日間照護中心，主委李翔宙希望未來每個榮家都會成立日照中心。

社會局表示，因應長照需求人口急速增加，高市已有六家小規模多機能中心、四處家庭托顧、卅二家居家服務單位、一百五十七間長期照顧機構、廿五家日間照顧中心、二百卅二個社區照顧關懷據點，並在八個行政區設置「社區整體照顧服務體系」等多元的長照服務措施及據點。

社會局說，高雄市日照中心共可收托七○二位長輩，仍有收托名額，有日間照顧服務需求的高雄民眾，可洽詢社會局老人福利科3344885-3或長照服務專線：1966。