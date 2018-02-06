〈南部〉三鳳中街食品稽查 全部合格

2018-02-06

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市衛生局與消保官、經發局昨前往三鳳中街年貨大街，聯合稽查南北貨、糖果餅乾等食品標示，現場還對豆干、素料進行皂黃及過氧化氫簡易檢查，全都符合規定；衛生局也公布第二波一○三件年節食品抽驗結果，其中木瓜、菜豆及油菜各一件檢出農藥殘留，依法辦理。

現場以簡易試劑檢測豆干

高市衛生局長黃志中偕同主任消保官殷茂乾及經發局人員聯合稽查三鳳中街，現場以簡易試劑檢測豆干等製品，衛生局先在豆干、素料等食品加入工業色素皂黃、過氧化氫，加入試劑後，分別呈現紫紅色及黃褐色，現場採驗的豆干均沒有變色。

黃志中說，添加違法物質可能造成腸胃道不適症狀及肝腎功能危害，兩種簡易試劑免費供民眾索取，民眾只要切一小塊未經烹煮食品，滴一滴試劑，若產生顏色變化即表示可能添加不合法過氧化氫或皂黃。

殷茂乾也表示，消費者購買年節食品，最擔心買到食品重量、斤兩不足，標準檢驗局檢查三鳳中街二百八十台磅秤，全部均合格。另外食品來源也都標示清楚。

第二波食品抽驗 3件檢出農藥殘留

衛生局也公布第二波年節食品抽驗結果，第二波共抽驗一○三件，檢驗農藥、動物用藥、防腐劑及甜味劑等；其中木瓜、菜豆及油菜各一件檢出農藥殘留，不符規定。衛生局派員調查販售現場已全數售罄。

衛生局追查上游供應來源，「木瓜」由屏東縣業者供應，已移屏東縣衛生局依法辦理；「油菜」則移由高市府農業局輔導農民用藥；「菜豆」因販售業者無法提供上游來源，將依法裁處。

衛生局說，依食品安全衛生管理法規定，蔬果經檢出農藥殘留，可處六萬到二億元罰鍰。若無法交代其來源者，依法可處三萬到三百萬元罰鍰。食用農藥殘留超標之農產品，長時間累積，可能加重肝、腎負擔、引起腸胃道等疾病。