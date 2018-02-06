〈南部〉齊柏林空拍照 捐東基建癌醫大樓

2018-02-06

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣癌症發生率並非全國最高，但癌死亡率卻是全國第一，與多數癌療須奔波到外縣市有關；台東縣政府擁有齊柏林於九十四年空拍台東的作品版權，昨天捐出廿九幅給台東基督教醫院義賣，所得助建「癌症醫療大樓」。

走進東基一樓，先映入眼簾的是南橫山區嘉明湖，在青山之間果然像一滴「天使的眼淚」！接著鳥瞰台東市，卑南溪、活水湖同時入鏡。廿九幅齊柏林「飛閱台東」的作品，即將為提升台東癌症醫療品質盡份心力。

黃健庭表示，縣府在九十四年委託齊柏林空拍台東，在進入數位化的年代，仍堅持以膠捲拍攝，共拍一二一九張相片，縣府從中精選出廿九幅，舉辦「飛閱台東Ÿ齊柏林」特展，先後在國立台灣圖書館、台中大墩文化中心巡迴展出，現在回鄉到東基展出，並開始義賣。

黃健庭說，自己常坐飛機到台北，遇到不少縣民是為了癌症到台北做後續治療，奔波的勞頓加上龐大交通食宿負擔，他相信有不少貧困癌者因此放棄，這是縣民癌症死亡率全國最高的原因，所以，基督教醫院新建「癌症醫療大樓」應該獲得廣泛支持，補強偏鄉地區的醫療缺口。

29幅作品已賣出3幅

東基醫療執行長呂信雄指出，癌症大樓共需兩億五千萬元硬體建設經費，目前已募得一億八千多萬，憑藉的是東基半世紀建立「愛心醫院」的形象獲得肯定，但尚需六千多萬元，希望在今年內募足，接下來還要再募集儀器設備經費。

廿九幅空拍作品最低起標價兩萬元，最高一幅是空拍知本溫泉，標價十萬元，目前已賣出三幅，得款十五萬元。