〈南部〉（台南）3污染河川重症段 去年增14公里

2018-02-06

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市二仁溪、急水溪、鹽水溪三大污染河川，去年嚴重污染河段不減反增，一○六年嚴重污染河段長度竟比一○五年多了十四公里，其中以二仁溪增加七．六公里、污染河段比例增加十一．七％居冠。

少雨害的 去年雨量不到前年一半

環保局表示，一○六年南市因雨量少且分布不均，降雨量不到一○五年的一半，導致三大河川嚴重污染河段長度略增十四公里；若與一○○年縣市合併時比較，仍由當時的四十七公里減至去年的卅八．九公里。另外，急水溪、鹽水溪及二仁溪等流域生態調查結果，魚種數量皆大幅上升，顯示河川環境朝正向改善。

另外，二仁溪位於台南與高雄交界處，部分河段及支流於高雄境內，河川改善必須兩縣市一起努力。

根據環保局統計，台南市三大污染河川中，二仁溪嚴重污染河段去年為廿一．七公里，較一○五年的十四．一公里增加七．六公里；嚴重污染河段比例也從一○五年的廿一．六％增為去年的卅三．三％，增加十一．七％，居三大河川之冠。

鹽水溪去年嚴重污染河段為六．一公里，比一○五年的一．八公里增加四．三公里；污染比例也從一○五年的四．四％攀升至十四．七％，增加十．三％。

急水溪去年嚴重污染河段為十一．一公里，較一○五年的九公里增加二．一公里；污染比例則從一○五年的十三．八％增為十七％，微幅增加三．二％。

除了三大河川，台南轄內只有十八．二公里長的將軍溪排水，污染現況比二仁溪等三條河川更為嚴重，去年嚴重污染河段為十五．六公里，較一○五年略增○．七公里；比例則從一○五年的六十一．六％增為去年的六十四．四％，微增二．八％。

市府表示，未來南市除著重下水道建設、水污染源稽查管制、推動水質淨化、畜牧廢水資源化等措施，也將藉由滾動式檢討，訂定短中長期目標，希望能在一一○年達到無嚴重污染河段的目標。