〈南部〉春節計程車費率 東屏加收費用

2018-02-06

〔記者張存薇、邱芷柔／綜合報導〕再十天就過年了，台東縣政府公布，十三日至廿日為春節計程車費率施行期間，全日按夜間加成標準收費、並再加收五十元；屏東縣政府城鄉發展處交通科表示，春節加成運價計程車費率將從二月十一日凌晨起至二月二十日二十四時，全天按錶加收五十元。

台東：13至20日按夜間加成 再加收50元

台東縣府交觀處指出，依規定計程車春節費率施行期間為每年農曆大年初五往前推算八天，因此今年春節計程車費率施行期間為十三日起至廿日止，不分日間或夜間，起程八百卅四公尺內為一百元，續程每增加一百九十二公尺加收五元，時速五公里以下累計二點五分鐘五元，單程另再加收五十元服務費，業者需按錶計費，不得再以議價或故意繞遠路方式，欺騙消費者。

屏東：11至20日全天按錶加收50元

屏東縣府城鄉處交通科指出，今年春節假期自二月十五日（除夕）至二月二十日（初五）合計六天，民眾關心的春節計程車加價費率與往年相同，今年是從二月十一日起連續十天，至大年初五二月二十日止，全天按錶加收五十元。

屏縣府交通科也表示，除夕、初一至初三提供屏東市區免費路邊停車、校園開放停車服務，全天開放免費停車；初四二月十九日起開始收費。

若發現違規 可檢舉

台東縣府交通及觀光旅遊處指出，請業者務必確實遵守按錶收費規定，消費者若發現違規情形，可向縣府消保官、台東監理站及縣警局交通隊檢舉。

交觀處表示，由於台東多數計程車均已裝設新式計費表，計程車駕駛應使用新式計費表內建功能，將春節加成五十元直接計入跳表金額，若計程車駕駛仍使用舊表計費，則額外加收春節加成費用。

消費者若發現計程車有違規情況，可記下車號、司機姓名及時間、地點等申訴，電話為：台東監理站089-311539轉301、消費者申訴專線：1950、縣警察局089-325801。