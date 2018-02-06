〈南部〉小黃當公車 屏東市5路線開跑

2018-02-06

另新闢3條環保電動車路線

〔記者邱芷柔／屏東報導〕為了補強公共運輸路線不足，屏東縣政府五條「公車式小黃」及三條新闢的「環保電動車」路線昨天舉行啟動儀式，八條路線即日起正式上路，解決屏東市外圍偏遠地區沒有公車行駛的困境，同時宣告屏東市棋盤狀公共運輸路網成形。

前半年還有每趟10元的優惠

屏東的「公車式小黃」有固定的路線、站牌及班次表，小黃副駕駛座上裝設了LED，顯示路線編號及名稱，五條路線比照市區公車費率計價，前半年還有每趟十元的優惠，優惠期間出示敬老卡、博愛卡及博愛陪伴卡可免費搭乘，優惠期過後將按照市區公車費率計價。

通往醫院、火車站及屏東縣政府

「公車式小黃」於週一至週五行駛，國定假日及春節期間不營運，各路線每日往返共八個班次，五條路線包括大洲線、玉成線、大湖線、老潭頭線、崙上線，結合了社區長照關懷據點，並可通往寶建、屏基、屏東醫院等三大醫院，以及火車站及屏東縣政府。

解決市區外圍沒有公共運輸困境

屏東市前進里里長王泰益指出，過去社區沒有公共運輸，長輩沒辦法外出就醫，往往都靠救護車送醫，這項服務是很大的福音。縣長潘孟安指出，「公車式小黃」改善了屏東市區外圍路幅小、沒有公共運輸的困境，此外，縣府再新闢三條市區電動公車路線，補足過去屏東市縱向與環線主要道路無公車行駛的窘竟，也降低碳排放量。

三條新闢的環保電動車路線為「屏東火車站環繞線」、「崇蘭至棒球場線」與「屏東火車站至加工出口區」，每日行駛二十班次。除公車服務，另結合鐵公路轉乘的屏東轉運站預計今年底前啟用，鼓勵更多民眾使用公共運輸。