〈台北都會〉年節食品抽驗 3件殘留農藥超標

2018-02-06

〔記者周彥妤／台北報導〕春節將至，台北市衛生局昨公布第二波年節食品檢驗結果，抽驗一一六件食品，有三件檢出殘留農藥超標一至二倍，包含九層塔、菠菜及小白菜，已勒令抽驗地點下架不得販售。經查產品來源分別是屏東縣萬丹鄉社皮村某工廠、雲林縣二崙鄉農會及田寮集貨場，已移請所轄縣市溯源處辦。

勒令下架 產品來源均為外縣市

衛生局指出，近來前往北市賣場、超市、傳統市場、餐廳、食品行及小吃店等地，執行第二波年節食品檢驗，共抽驗木耳、水產品、肉品、烘焙食品、堅果加工、葡萄乾、糖果及生鮮蔬果等一一六件。

其中大安區某義式餐廳的九層塔，檢出兩項殘留農藥超標，包含殺菌劑待克利及殺蟲劑二福隆；大安區某自助餐的菠菜及小白菜，檢出一項超標，分別是殺蟲劑得芬諾及克凡派；三件違規項目來源分別為屏東縣萬丹鄉社皮村某工廠、雲林縣二崙鄉農會及田寮集貨場，超標範圍在一至二倍。

衛生局表示，殘留農藥超標者，違反「食品安全衛生管理法」，可處分責任業者六萬元以上二億元以下罰鍰；針對三件違規產品，已命令抽驗地點下架不得販售，經查產品均來自外縣市，已移請所轄縣市衛生局溯源處辦。

衛生局呼籲，購買年節產品，避免選擇來源不明者，多樣選擇不偏好特定品項，向具生產履歷或信譽良好的業者採買，選購時可聞產品是否具酸味或化學藥水味；烹調前以流動清水多加清洗，烹煮後儘速食用完畢。

另外，蔬果首選當季，在食用或烹調蔬果之前，先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡十至廿分鐘，並以流動自來水沖洗二至三遍，烹煮時，將鍋蓋打開均可減低農藥殘留。