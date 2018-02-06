〈台北都會〉潭美國小四月完工 首座「一條龍」校園

2018-02-06

規劃托育和幼教空間

〔記者沈佩瑤／台北報導〕內湖區潭美國小新建工程預計今年四月完工，目前工程進度達九十四％，潭美國小師生今年九月就會搬入新校。副市長林欽榮昨視察工程進度，並表示潭美國小新校為北市首座從一開始設計，便規劃托育和幼教空間，讓○至十二歲的學童就讀的「一條龍」教育校園，成為更加完整的教育場域。

潭美國小現址位在基隆河邊、環東大道下，鄰近工業區，師生與家長多年來頻反映就學環境太吵雜，位置也太偏遠，二○○八年決議遷校。新建校地坐落於行善路、舊莊路一段交叉路口，市府挹注逾七億元，預計設置普通班廿四班、自足式特教班兩班、資源班一班以及幼兒園四班等，共計八一七名學童。

○至十二歲學童可就讀

潭美國小校長林碧雲說，新校舍地址為行善路一七九號，老師們發想出諧音「行善一起走」口號，未來希望把行善當作學校精神。

潭美新校除在校園屋頂設有自助菜圃，同時還有水力發電、太陽能發電等綠能設計，建築方位採南北向結合大片落地玻璃，避免日曬卻能保有良好採光，並通過黃金級綠建築標章；工務局表示，希望在完工前，能拿到鑽石級標章。

林欽榮指出，新校舍不僅噪音量降低不少，同時該校處於東側南北向捷運系統的其中一處站體旁，未來交通會更加便捷，市府也將在該處設立公宅，規劃其中半數會提供給內科上班的民眾租住。

通過黃金級綠建築標章

此外，林欽榮也提到，潭美新校是首座新建學校從一開始設計中，就納入托育、幼教及國小校生的整體空間，而未來的校園也應該「物盡其用」，以因應目前社會少子化趨勢，讓民眾無論是工作、居住，甚至小孩子的教育，都能一應俱全，不用來回奔波，減輕父母育兒負擔。

至於舊校舍將作何用途？工務局表示還要再討論；當地里長廖煒國則說，除希望當作里民活動據點，也盼能規劃托嬰、托老空間。廖煒國說，附近十幾個里，卻連一家公托都沒有，家長都得跑大老遠去接送小孩，實在很不方便。