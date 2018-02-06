〈台北都會〉蘇貞昌選市長？ 侯友宜︰像大地震

2018-02-06

〔記者何玉華、陳心瑜／新北報導〕國民黨主席吳敦義、新北市副市長侯友宜昨天受邀參加在板橋區舉辦的三重區獨居老人愛心圍爐活動，但兩人一前一後沒碰到面。吳敦義受訪說，大家行程不同，沒遇到很平常，不用刻意挑剔；侯友宜被問到對於前台北縣長蘇貞昌可能回鍋參選市長的看法，他說，「老長官如果到新北市選舉，就像前天的大地震，會讓人嚇到！」

侯友宜與長輩握手寒暄，受到熱情歡迎，他致詞說，「希望以後每一年都能來跟長輩吃飯、聚聚」；離去前，侯友宜特意到停車場等候吳敦義，但就在吳即將抵達前約三分鐘，侯突然以趕行程為由先離去。對於外界追問何時宣布參選新北市長？侯友宜表示，「人生永遠要備戰、但不求戰，更重要的是不懼戰、不畏戰，隨時做好準備。」

外傳國民黨主席吳敦義和新北市長朱立倫是黨內的「兩個太陽」，吳敦義受訪說，「完全沒有這種感覺」。

對於吳敦義、侯友宜昨天都出席這場愛心圍爐，已宣布爭取國民黨新北市長提名的前台北縣長周錫瑋，坦言「沒有受邀」，媒體問他是否覺得侯友宜獲得比較多的鎂光燈？周錫瑋意有所指地說「這些都是虛空的」，他從政多年，深諳塑造出來的感覺都是假的。

周錫瑋表示，國民黨在嘉義市長鬧分裂，他覺得吳敦義太在意「初選是否公平」，雖然公平很好，但在複雜的初選現勢下，黨中央應該採取更彈性的作法，覺得新北市也是「彼此之間完全沒有溝通」，黨一定要讓有意為民眾服務的候選人，談談背景、條件和理想，公開讓市民比較，而不是把候選人推到民眾面前，就要民眾做決定。