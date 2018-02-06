〈台北都會〉祝孕金鏟子 新北市府2月10日送500支

2018-02-06

在市府一樓大廳東側發放

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府祈求註生娘娘加持過的「金鏟子」叫好叫座，「祝孕」效果相傳不錯，市府民政局將於十日在市府一樓大廳東側發放五百支「金鏟子」，夫妻任一方設籍新北市，結婚一年以上仍未生育、且從民國一○一年以後未曾領取者，就可領取。

民政局戶政科長顏耀明表示，金鏟子的諧音「緊產子」（台語趕快生子之意），相傳有「助孕」、「祝孕」的功效，市長朱立倫每次參加開工動土儀式，都有人拿金鏟子請求簽名，希望帶來好「孕」，民政局也從一○一年起設計金鏟子，送給參加聯合婚禮及久婚未孕的民眾，鼓勵生育並改善少子化。

全長69公分象徵富貴

顏耀明說，市府贈送的金鏟子是依照風水魯班尺的吉數製作，全長六十九公分象徵富貴，紅色的握柄象徵鴻運當頭，中段原木十六．二公分象徵添丁，都先送到供奉三尊註生娘娘的五股區「九天玄女宮」舉行「贈鏟祈福法會」加持，嚴遵灑淨、淨壇、請神、誦經、三獻禮古禮，並附有使用說明書，希望拿到的妻子都能如願懷孕。

另外，為了方便攜帶，市府也依魯班尺吉數製作十六．二公分長的「迷你版」小金鏟，送給參加聯合婚禮的新人，據民政局統計，獲贈金鏟子的聯合婚禮新人，成功受孕者達四成以上；在索取的部分，也有不少不孕夫妻傳出好消息，每次贈送金鏟子都索取踴躍，很快就搶光。

顏耀明表示，十日上午九點半在市府一樓大廳東側準時發送，符合資格的市民可持夫妻雙方國民身分證及申請表領取，若本人無法到場，可填具委託書委請親友代領。