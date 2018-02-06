〈台北都會〉祝孕金鏟子 新北市府2月10日送500支

2018-02-06

在市府一樓大廳東側發放

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府祈求註生娘娘加持過的「金鏟子」叫好叫座，「祝孕」效果相傳不錯，市府民政局將於十日在市府一樓大廳東側發放五百支「金鏟子」，夫妻任一方設籍新北市，結婚一年以上仍未生育、且從民國一○一年以後未曾領取者，就可領取。

民政局戶政科長顏耀明表示，金鏟子的諧音「緊產子」（台語趕快生子之意），相傳有「助孕」、「祝孕」的功效，市長朱立倫每次參加開工動土儀式，都有人拿金鏟子請求簽名，希望帶來好「孕」，民政局也從一○一年起設計金鏟子，送給參加聯合婚禮及久婚未孕的民眾，鼓勵生育並改善少子化。

全長69公分象徵富貴

顏耀明說，市府贈送的金鏟子是依照風水魯班尺的吉數製作，全長六十九公分象徵富貴，紅色的握柄象徵鴻運當頭，中段原木十六．二公分象徵添丁，都先送到供奉三尊註生娘娘的五股區「九天玄女宮」舉行「贈鏟祈福法會」加持，嚴遵灑淨、淨壇、請神、誦經、三獻禮古禮，並附有使用說明書，希望拿到的妻子都能如願懷孕。

另外，為了方便攜帶，市府也依魯班尺吉數製作十六．二公分長的「迷你版」小金鏟，送給參加聯合婚禮的新人，據民政局統計，獲贈金鏟子的聯合婚禮新人，成功受孕者達四成以上；在索取的部分，也有不少不孕夫妻傳出好消息，每次贈送金鏟子都索取踴躍，很快就搶光。

顏耀明表示，十日上午九點半在市府一樓大廳東側準時發送，符合資格的市民可持夫妻雙方國民身分證及申請表領取，若本人無法到場，可填具委託書委請親友代領。

  • 新北市府製作的金鏟子運送至供奉三尊註生娘娘的五股九天玄女宮舉辦「贈鏟祈福法會」加持。（資料照，記者何玉華攝）

    新北市府製作的金鏟子運送至供奉三尊註生娘娘的五股九天玄女宮舉辦「贈鏟祈福法會」加持。（資料照，記者何玉華攝）

  • 新北市政府民政局將於二月十日在市府一樓大廳東側發五百支祝孕金鏟子。（新北市民政局提供）

    新北市政府民政局將於二月十日在市府一樓大廳東側發五百支祝孕金鏟子。（新北市民政局提供）