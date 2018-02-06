〈台北都會〉首例！ 聯開大樓做社福使用

2018-02-06

〔記者郭安家／台北報導〕台北捷運聯合開發商辦大樓，以往幾乎標租、標售做商業使用，但不少空間也長年閒置養蚊子，北市府預計四年要設置廿一家長照中心，近日即鎖定捷運科技大樓站二二五坪的三樓空間、古亭站九十坪二樓空間，將分別做長照、身障照護機構使用，這也是聯開大樓做社福使用首例。

租用兩處 當長照、身障照護機構

由於兩空間屬精華地段，國民黨市議員王欣儀曾抨擊，聯開處日前針對科技大樓站，開出每個月卅五萬元月租金，質疑市府局處難道不能協調，寧願把空間放著養蚊子，也不願拿來活化做長照？無助推動政府長照2.0計畫；此外，市府預計四年再設置廿一家老人日照中心，增加八一七人收托量，但今年僅能完成四家。

對此，捷運聯開處指出，與社會局協調後，依「長期照顧服務法」規定，非以營利為目的之長照機構，如配合國家政策，有使用公有非公用不動產之必要時，得專案報請主管機關，核轉該不動產管理機關依法出租。其租金基準，則按該土地及建物當期依法應繳納的地價稅及房屋稅計收年租金。

聯開處試算，科技大樓站長照中心將只需繳廿九萬元的房屋稅及地價稅，至於古亭站身障照護機構則要繳十一．六萬元房屋稅及地價稅；而照護機構可自行選擇要租三年、五年抑或九年半。

至於聯開商辦做長照使用是否符合「台北市土地使用分區管制自治條例」？聯開處長魏國華說，該條例並未限制聯開商辦不得作為社會機構使用；談到目前聯開商辦閒置狀況？他則表示，經過努力空置率已下降很多，出租率突破八十五％。

社會局長許立民說，會先承租兩處聯開商辦場地，之後再由社福團體經營；目前社會局採取多元管道取得社福空間，如公共住宅設身障、長照機構，學校則設托嬰中心，另外萬華區南海段綜合社福大樓也將落成造福身障朋友。