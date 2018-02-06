〈台北都會〉斯文里三期都更審議通過 5月中拆除

2018-02-06

共同負擔比 市府吸收1.6億

〔記者鍾泓良／台北報導〕大同區蘭州、斯文里整宅公辦都更開跑兩年多，副市長林欽榮上週宣布五月中旬開拆，即預告二月中旬將通過都更會審議會。該案昨首度進入都更會就過關，許多陳情民眾反映，公展版本與聽證版本的權利價值少了四十至一百萬元，市府共同負擔比也從卅三．九％漲至卅七．○六％，造成居民損失負擔更大。都發局副局長、都更會主席王玉芬因應民眾期望，要求該案共負比不得超過卅三．九％，相當於自砍三．一六％、約一．六億元。

林欽榮昨下午受訪表示，對斯文里三期公辦都更通過非常雀躍；對於市府自行吸收約一．六億元的共負比，林說，「讓一點應該被允許」。

斯文里住戶會中表示，實施者都更中心至一月廿九日聽證會才明確表示住戶權利價值調降，相當於每戶價值減少六十萬到一百萬元。

斯文里第三期理事長王建順也不滿，住戶對於價值被調降大為反對，認為政府欺騙百姓，盼委員會可恢復公展期。也有民眾提到，都更中心共同負擔比也調漲至卅七．○六％，將損害權益。

都更處解釋，公展版的工程造價原是透過「共同負擔提列總表」編列，約九．三八億元，但後來是改公共工程造價編列，金額為十．七六億元；另外，營業稅部分也須核實編列，因此共負比才從卅三．九％調漲至卅七．○六％。

至於居民會中指出的估價問題，都更處強調，估價基準日還是維持在民國一○六年五月九日未調整，解釋是因為居民多次反映更新後價值遭高估，因此實施者下修更新後總銷售金額，卻導致居民添購坪數時須增加負擔，「因為總銷下降、共負比維持，分回價值勢必就會減少。」

王玉芬交由委員討論前直接提議，要求都更中心共負比維持公展時的卅三．九％，至於細項如何調整交由都更中心定奪，現場委員也無太多意見，通過決議。而談到如何刪減，都更處說，因工程照價及稅捐不能再調整，因此只能減少管理費；目前風險管理費僅編列八％，若未來都更發生狀況，就再由都更基金支應。