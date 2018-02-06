〈台北都會〉新北春節路邊停車 平日收費段停收6天

2018-02-06

假日停車收費路段 僅除夕停收

〔記者邱書昱、林欣漢／綜合報導〕農曆春節快到了，民眾關心路邊停車收費情形，新北市政府昨宣布，十六個行政區的路邊停車平日收費路段，從十五日（除夕）到二十日（初五）暫停收費六天；十處行政區的假日停車收費路段，只有十五日一天停收，十六日（初一）到二十日仍照常收費。

基隆規劃除夕到初三全面停收

在基隆市方面，市府交通旅遊處停車管理科長張以正表示，暫訂從十五日（除夕）到十八日（初三），基隆市各路邊收費路段全面停止收費，也包括廟口夜市周邊停車格，十九日（初四）星期一起恢復正常收費，目前公文簽呈仍在核定中。

新北市政府交通局指出，包括板橋、土城、中和、永和、新店、新莊、林口、五股、泰山、三峽、樹林、蘆洲、三重、淡水、汐止、深坑等十六處行政區的路邊停車平日收費路段，從十五日（除夕）到二十日（初五）因為屬於例假日，所以暫停收費。

在板橋、金山、新莊、林口、八里、三峽、鶯歌、淡水、汐止及深坑等觀光及商圈區域的假日收費路段，十五日（除夕）停止收費，但從十六日（初一）至二十日（初五），因為屬於例假日，所以仍正常收費。

交通局提醒說，春節期間如有到期的停車繳費通知單，可利用行動支付APP、全國繳費網或到各大超商代收處的多功能訊息機查詢及列印繳費通知單再繳費，如有任何繳費問題可到「新北市政府交通局路邊停車費查詢服務網」（http://www.traffic.ntpc.gov.tw）查詢，或電洽0800-007-550（您停車，我服務）詢問。