〈北部〉太平山降雪逾3日 望洋山步道積雪40公分

2018-02-06

〔記者張議晨／宜蘭報導〕強烈寒流不散，宜蘭縣太平山國家森林遊樂區，從三日凌晨開始連降逾三天瑞雪，園區氣溫昨天驟降，雪勢更大，翠峰山屋積雪廿公分，望洋山步道更達四十公分，雪線一度下降至宜專一線九公里處；台七甲線南山至思源埡口路段，昨路面仍持續積雪，雪深十公分。

太平山昨清晨氣溫降到零下三度，宜專一線九公里處（海拔約九百公尺）開始飄雪；太平山莊積雪一度達十五公分、望洋山步道有四十公分；翠峰山屋也被白雪冰封，美景宛如置身童話世界，遊客樂得在雪地堆雪人，體驗難得的高山雪景。

太平山莊經理賴俊仁說，太平山昨天風雪仍大，臨時管制站隨雪線下撤，截至下午二點禁止入山前，園區湧入超過二千人入山賞雪；依據氣象局預報資料，若低溫持續且濕度充足，預估雪勢將持續到明天。

太平山今天暫定上午八點開園，賴俊仁說，清晨五點後，工作人員會開始巡視路面狀況，並依飄雪情況，在宜專一線設置臨時管制，車輛未裝雪鏈禁止上山，但會讓民眾以步行方式上山賞雪；若有加裝雪鏈會依照狀況，讓旅客驅車前往太平山莊。

除太平山雪勢續飄，台七甲線南山至思源埡口路段（卅二至四十五．七公里），雪勢同樣持續，雪線下降到海拔約一千一百公尺處的四季平台，路面出現結冰。公路總局表示，考量通行安全，該路段從昨晚六點至今早七點，實施預警性封閉，之後視飄雪狀況，再開放或採限掛雪鍊方式通行。

除熱門景點翠峰山屋、望洋山步道、翠峰湖環湖步道，太平山莊後方的檜木原始林步道，也被靄靄白雪覆蓋，成了雪季期間的「私密景點」。

賴俊仁說，檜木原始林步道是台灣最容易接近的原生檜木林，步道全長六百公尺，蜿蜒在古木參天的紅檜、扁柏森林內，步行時間約一小時，且步道平緩好走，還有七十年歷史的檜木建物「鎮安宮」，適合在園區雪季開放時間，體驗這條被遺漏的小徑。