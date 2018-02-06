〈北部〉新竹春節疏運 多項優惠14日上路

2018-02-06

〔記者黃美珠／新埔報導〕疏運春節返鄉和出遊車潮，新竹區監理所嚴陣以待，不僅協調轄內的公路汽車客運業，配合航空、高鐵、台鐵、以及國道客運的航（車）班延長收班，也整合客運、遊樂園業者推出套票優惠，且整理出幾個好用的APP，提供民眾即將來到的春節連續假期「好行」。

新竹區監理所表示，春節連續假期疏運計畫將從下週三、十四日開始到大年初六、廿一日為止，前後總共八天。

公共運輸機動加班 發揮轉運功能

所方已經協調轄內公路汽車客運業，加強車輛整備及行車前各項安檢，也配合航空、高鐵、臺鐵及國道客運的航班、列車及班車發車時刻延長收班，另以機動加班來確實發揮轉運功能。

經協調，連假期間，新竹客運將配合以八五折，提供新竹往臺北一百一十元的優惠價格搭車，新竹往臺中則是一百卅元。優惠期間從十四日凌晨零點起，一直到廿日、大年初五的深夜十二點為止。

多個交通資訊網、APP 歡迎利用

所方也推薦下列好用的交通資訊與APP供大家參用。例如：「iBusAPP輕鬆查 」(http://www.taiwanbus.tw)，可查詢客運路線、站位、時刻表、票價及班車預估到站時間等，也能撥打客服專線電話，及時掌握公車行車動態。

「客運套票享好康」 (http://trip184.thb.gov.tw) 則搜集全台公路客運及台灣好行路線推出的優惠套票，替大家春節出遊省荷包。

「省道即時通資訊網」(http://168.thb.gov.tw/thb/navigate.do)

結合省道即時交通資訊及地圖顯示，提供行前規劃或旅途中查詢公路總局轄管道路的防災資訊、交管措施、即時路況影像等。

「國道1968 APP」可快速直撥1968高速公路局客服專線，提供路況語音查詢、拖救服務及專人諮詢、即時路網交通狀況圖等，區域路況一眼就能掌握。

新竹區監理所也結合遊樂園和客運業者，提供優惠套票，只要搭新竹客運：新竹往關西、中壢往六福動物園的兩路線班車，持當日的購票證明，就可以現場買到優惠的六福村門票。

另台聯客運從臺北市經龍潭小人國到關西六福村的路線，無論是到六福村、或是小人國，也都有前述客運套票的優惠。

響應轉乘者，只要是搭乘國道客運或臺鐵後轉搭在地客運者，都可享有轉乘優惠。「台灣好行」也將有卅二條路線實施電子票證半價措施。