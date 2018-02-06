〈北部〉多處飄雪 苗縣農損219萬

2018-02-06

〔記者鄭名翔、張勳騰／苗栗報導〕超強寒流來襲，苗栗縣南庄鄉內海拔八百八十公尺的鹿場加里山入口、拉庫斯、神仙谷及向天湖等著名景點也紛紛降雪，從昨早七點多至下午，積雪高度約一公分，許多遊客不畏寒冷上山賞雪；但這波寒流也造成農損災情嚴重，據苗栗縣政府農業處統計至昨天，全縣災損達兩百一十九萬元，其中又以卓蘭及三義最嚴重。

南庄鄉山區鹿場部落、加里山入口等地昨天早上開始降下入冬後的第一場雪，地面積雪約一公分，居民也興奮的在車窗積雪上寫下「鹿場下雪了」。南庄分駐所長林敬堯提醒，鹿場山區道路彎曲狹窄，若遇下雨更加濕滑難行，且目前降雪不多，若非必要盡量避免上山。

雪霸觀霧遊憩區積雪 車輛管制

苗栗縣泰安鄉的雪霸國家公園觀霧遊憩區昨天也開始飄雪，積雪超過二公分。新竹縣警局竹東分局桃山派出所在南清公路四十四點五公里處，進行車輛加掛雪鏈管制。

但連日低溫下雨卻也苦了農民，此波寒害苗栗縣農業災損面積達九．七公頃，損失金額達兩百一十九萬元，其中以卓蘭鄉損失約一○九萬元、三灣鄉損失約一○七萬元最為嚴重。

草莓、高接梨、桶柑 損失慘重

而農作物上又以進入盛產季的草莓、柑橘及正值嫁接黃金期的高接梨損失較為慘重，根據苗縣府農業處統計，三灣鄉有○．○四公頃的草莓因大雨泡爛，無法採摘，損失約三萬一千元；另約有○．三公頃桶柑因低溫加上連日降雨致落果，損失約六十九萬元。

損失最多的卓蘭、三灣、西湖等地的高接梨穗，因正值嫁接期，卻遇上連日低溫，使得嫁接存活率偏低，梨花落花情況嚴重，初步估計約六．七公頃的果園受損，損失達一百四十六萬元。

苗縣府農業處表示，因寒害的影響時間長，對作物的傷害反應則較慢，因此會先通報各鄉鎮市公所的田間調查員及產銷班密切注意，若災情持續擴大，會依「農業天然災害作業規定」辦理查報，並依照「農業天然災害救助辦法」盡速給予農民們協助。