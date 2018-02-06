〈北部〉《桃園》類流感升溫 8醫院過年有特別門診

2018-02-06

300家診所 除夕至初五也開診

〔記者陳昀／桃園報導〕全國進入流感流行高峰期，衛生福利部急病管制署預估疫情將持續到農曆春節，桃園市類流感門急診已連三週破一萬人次就診，一月更有兩人因併發重症死亡，市府衛生局昨天協調八家醫院及三百家診所，從除夕到初五開設特別門診，春節前的週末也有三家醫院開設特別門診，以因應疫情。

衛生局統計指出，一月全市有十八起流感併發重症個案，二人死亡、五人仍住院觀察中，其餘均已出院。衛生局疾病管制科科長陳效君表示，兩名死者分別是八十二歲有心血管疾病、呼吸道疾病史的男性，以及有中風、糖尿病史的卅七歲男性；從去年七月至今，全市已有五十二例流感併發重症確診個案，造成八人死亡，提醒有慢性病史的患者得要格外注意。

寒流發威 疫情恐持續到過年

全市近三週門急診就診人次分別為一萬○三五六人次、一萬二○三四人次及一萬一五六八人次，陳效君解釋說，雖然寒流發威，但病毒有潛伏期，就診人次沒有因此攀升，仍不能掉以輕心，而疾管署預估這波流感疫情會持續到農曆春節。

部立桃園醫院耳鼻喉科主任鄭爵儀指出，天冷病毒會比較活躍，而流感主要是透過飛沫傳染，因此民眾出入公共場所最好戴上口罩並勤洗手，以免觸摸他人飛沫後再觸摸自己口鼻，尤其民眾冬天會緊閉門窗，建議還是要注意通風。

衛生局長王文彥表示，衛生局已協調桃園八家醫院及三百家有公費流感抗病毒藥劑的合作診所，從除夕至初五開設類流感特別門診。相關問題可電洽衛生局防疫專線：0800-033-355。