〈北部〉《桃園》拉拉山神木區 5千遊客創淡季新猷

2018-02-06

〔記者李容萍／復興報導〕寒流持續，復興區拉拉山神木區昨天凌晨持續降雪，山區最高覆雪逾卅公分，同屬後山的上巴陵、雪霧鬧、高義蘭、嘎拉賀等部落，也都飄下白雪，位於前山海拔七百多公尺的東眼山森林遊樂區昨天降下初雪，山區林木、櫻花、果樹都被白雪覆蓋，由於往東眼山的桃一一九線道路未管制車輛加掛雪鍊，中午過後湧入約六百名遊客樂得就近追雪、賞雪。

中央氣象局發布低溫特報，寒流影響至少到今天（六日），各地都會出現攝氏十度以下低溫，呼籲上山賞景、賞雪遊客，務必注意保暖禦寒，因為路面積雪踩過後會結冰，除了往東眼山未管制車輛加掛雪鍊，前往拉拉山神木區的車輛一律得加裝雪鍊，但兩園區均在下午五點閉園，提醒遊客注意入園時間。

林務局拉拉山管理站統計從三日以來，神木區入園遊客已超過五千人次，打破以往淡季的遊客人數；東眼山森林遊樂區昨天清晨開始飄雪，於海拔最高、約一二一二公尺的瞭望台附近積雪超過二公分，園區難得變成白皚皚的銀色世界。但今天起因水氣減少，桃園市除了拉拉山可能持續降雪，其餘地區降雪機會偏低。

公路總局第一區養護工程處昨天上午七點對台七線下巴陵到西村路段限制加掛雪鍊車輛上山，且因應今天凌晨氣溫會降至攝氏零度，路面可能結冰，於昨天傍晚六點至今天上午七時，進行台七線四十七公里（下巴陵）至六十．七公里（西村）的預警性封路，今晨將於路巡後，視情況機動開放通行。