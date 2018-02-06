〈北部〉《桃園》復興雪凍高麗菜 怕天候驟變「曬」傷

2018-02-06

柑橘、桃、水蜜桃 農損未知

〔記者李容萍／復興報導〕入遊客開心追雪、賞雪時，山區農民卻因寒害造成農損、心在淌血，尤其農曆年前將可採收的高山高麗菜，雖屬高冷蔬菜，也因氣候驟變難以逃脫農損，以及柑橘也受損嚴重；市府農業局說，寒害災情屬遲發性，災情恐怕還會擴大到五月桃及水蜜桃。

議員楊朝偉昨在個人臉書就PO出一系列「雪凍高麗菜」的照片，復興區後山整片高麗菜園全被白雪覆蓋，他認為，大家拚命賞雪時，菜農心裡可能在淌血，因為農田中的蔬菜全被白雪覆蓋，寒流過後衍生的農損問題一下子不會出現，仍需各界持續關注。

柑橘被凍後會變乾 無法採收

復興區高義里長黃恒貴表示，上高義、雪霧鬧部落相繼降雪，居民種植高冷蔬菜、果樹都被白雪覆蓋，估計有好幾公頃的高冷蔬菜、水果恐將受災嚴重；雪霧鬧部落鄰長卓村順也說，種植約二公頃柑橘，將在三月採收，被雪覆蓋後會變乾，將無法採收，另種植的水蜜桃果樹因下雪受凍，擔心花苞開不成、影響結果率。

高冷蔬菜未曬傷 口感更脆甜

復興區公所農經課課長石賜光表示，後山的高麗菜與同屬甘藍類的高冷蔬菜，集中種植在華陵、高義、三光等里，面積約七公頃，高麗菜雖屬高冷蔬菜比較不怕冷，但冰雪融化後若遇陽光直射，將有腐爛、損傷之虞，否則會吃起來會更脆、更甜，目前行情是每台斤四十至五十元不等；而山區柑橘類約種植二六○公頃。

他說，復興區特產的五月桃、水蜜桃，五月桃正值含苞待放的生長期，與產期約慢一個月的水蜜桃果樹同樣覆蓋白雪，是否影響今年收成，還要觀察後續開花情形。

寒害屬遲發性 現以桶柑嚴重

市府農業局統計復興區的農損通報，甘藍菜類水傷二公頃、損失約三萬七千元，桶柑落果約十公頃、損失約四十六萬二千元，但寒害屬於遲發性，詳細農損待冰雪融化後現勘才能釐清。