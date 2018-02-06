〈北部〉花東縱谷溫泉美食嘉年華 「四神湯」推特色農產

2018-02-06

〔記者王峻祺／花蓮報導〕台灣好湯「花東縱谷溫泉美食嘉年華」系列活動開跑，花東縱谷國家風景區管理處今年整合花蓮瑞穗、安通及台東知本、鹿野霧鹿等四大溫泉區業者，以「四神湯」概念推廣縱谷特色農產食材，盼能在溫泉淡季期間行銷縱谷旅遊，力邀民眾泡湯吃美食。

縱管處處長林維玲說，春節過後、氣溫回升，正式進入泡湯淡季，今年特地整合廿家取得「溫泉標章」的合法業者，並邀約十五個鄉鎮公所、溫泉協會及地方產業，合作推出溫泉美食與住宿套券的專案活動，藉此活絡觀光，延續花東溫泉區的產業價值。

她說，現任花蓮富源蝴蝶谷溫泉渡假村主廚黃子舜，也受邀以四大溫泉區的農特產品為主軸，研發出「新四神湯」的料理食譜，透過中國傳統四神獸東青龍（綠色）、南朱雀（紅色）、西白虎（白色）及北玄武（黑色）的代表顏色，對應安通溫泉的當歸葉、知本的洛神花、霧鹿的高麗菜及瑞穗紅茶等特色食材入菜。

林維玲說，定調為「帝王級溫泉美食」的食譜菜色，將於三月十六日在瑞穗溫泉區瑞祥溫泉公園亮相，歡迎民眾當天來參加「台灣好湯東區焦點啟動活動」，品嘗特色美食。

縱管處遊憩課長羅美齡說，花東今年也有多項生態體驗、低碳旅遊活動，四至六月春夏時節，將辦理縱谷螢蝶生態之旅；六至八月間仲夏之際，舉行夏至日系列活動，預計在北回歸線辦理奉茶活動，並結合六十石山金針花季辦理縱谷定向越野體活動；九至十一月配合台灣自行車節活動，舉行花東海灣杯自行車賽，串聯台九線與台十一線山海美景，推廣雙鐵低碳旅遊品牌形象。