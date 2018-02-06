〈北部〉蘇花改平穩、舒適 民眾：等了20年

2018-02-06

花蓮人搶頭香 速限60公里太慢

〔記者張議晨／宜蘭報導〕蘇花改蘇澳到東澳段昨下午四點正式通車，通車前一小時，蘇澳鎮蘇港路就有車流等候體驗，搶得頭香的駕駛陳雲清從新北市趕來，他說：「身為花蓮人，這條路我等了廿多年，再遠都要來」，他覺得速限六十公里太慢，應該要提高。從台北來「朝聖」的王素芸則說，蘇花改來平穩、舒適，比蘇花公路好太多，以後到花蓮終於不必再提心吊膽。

蘇花改蘇澳到東澳段有四座高架橋、三座隧道，北起蘇澳隧道口，經白米高架橋、永樂高架橋、東澳隧道、東澳北溪河川橋、東岳隧道、幸福高架橋後，與台九線蘇花公路銜接，路線全長九點七公里。

昨下午通車前，蘇港路即湧入車潮，車陣從隧道口綿延超過七百公尺。搶得頭香的陳雲清說，從小就感受到蘇花公路的可怕，如今蘇花改通車真的很高興，但速限六十公里，實在是「太慢」，上路後要催油門至八十公里，凸顯速限的不合理，如果被開罰，就當作幫政府出一點工程費。

通車嚐鮮族多 春節才是真正的考驗

來自台北市的王素芸與先生、孩子及好友一起來共襄盛舉。她說，蘇花改開起來平穩、舒適，真的好棒、好舒服，以後到花蓮終於不用再經過可怕的蘇花公路而提心吊膽。

記者實際從蘇澳端出發，經隧道、高架路段抵達東澳市區，路程平順，避開蘇花公路的曲折與坑洞，全程僅耗時十分鐘，與蘇花公路相比，減少約廿分鐘車程。

公路總局四工處交管中心統計，通車後單向每小時車流量約八百輛車次，雖蘇港路出現回堵，但四點卅八分前，車流就消化完畢。交管中心主任陳國正說，昨天車潮多是有些人趕來體驗，車流量會比平日高，這個週六、日是測試的第一關，春節假期才是真正的考驗。