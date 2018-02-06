〈北部〉《桃園》風禾公園年味濃 50萬盆草花「妝水水」

2018-02-06

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園中路重劃區內的風禾公園已落成啟用兩年多，常被抱怨公園設施不足、景觀水圳常飄臭味，市長鄭文燦昨天在改善工程說明會上表示，市府已編列六四五○萬元經費改造，將規劃景觀設施，也會進行水質改善，預計六月底開工、年底完工。

鄭文燦指出，風禾公園原為防災型公園，設計滯洪量有五萬七八○四立方公尺，為提升其休閒景觀功能，市府決定活化公園設施，設置大人、小孩都能玩的長距離特色溜滑梯，並將滯洪池步道改為無障礙步道，滯洪池下凹空間也會規劃為小型圓形劇場，可舉辦更多活動。

市長說，流經風禾公園的正光路水圳是沒有灌溉功能的排水系統，由於污水下水道還未完工，生活污水也會排放進水圳，才會常飄散異味，市府將於上游的水秀公園鑿設地下水井，並在水秀公園及已設地下水井的風禾公園規劃人工濕地與礫間帶，透過生態淨水工法改善水圳水質。

另外，因應農曆春節將至，市府工務局已動用五十萬盆草花，在桃園區風禾公園、平鎮區復興親子公園及大溪區埔頂公園規劃具狗年意象的「旺來」主題花海，將是市民走春的好去處。

工務局長黃治峯指出，風禾公園花海以紅色、金色草花打造成圓弧形，代表圓滿如意；復興親子公園打造色彩繽紛的帶狀花海，搭配粉紅色「旺星人」的狗腳印；埔頂公園則在環狀步道旁栽植多樣草花品種，做出萬花筒造型。