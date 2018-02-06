〈中部〉流感發威 衛局長：不要握手了

2018-02-06

16名重症個案 15人未施打疫苗

〔記者歐素美／台中報導〕流感發威，中市今年第一至四週共出現十六名重症個案，其中十五人未施打疫苗，衛生局長呂宗學昨在市政會議指出，流感疫情春節期間傳染力將高漲，提醒民眾施打疫苗、勤洗手、生病不上班不上課，年終尾牙「大家也不要握手了」。

春節期間傳染力高 籲接種疫苗

呂宗學說，今年流感疫情與前年流感大流行時期相似，上上週類流感急診比率達十三．二％，較全國比率高，上週略微下降，也有十二．五四％，預估病例數將持續增加；今年第一週至第四週，中市流感重症確診個案計十六名，其中十五人未接種流感疫苗，強調「接種流感疫苗是預防流感最有效的方法」。

14醫院 春節設類流感特別門診

衛生局指出，因應流感疫情就醫需求，中市有六百一十四家流感抗病毒藥劑合約院所，過年期間或例假日也有四百卅二家開診，民眾不用擔心過年無法就醫，此外，衛生局並協調十四家區域級以上醫院，十日至廿五日（含除夕至初五）開設類流感特別門診，以提供民眾快速服務，分流急診就醫病患，避免交叉感染。

拱手不握手 咳嗽以手臂遮口鼻

呂宗學說，最近各事業單位都在舉辦年終尾牙，「大家都在握手」，加上農曆年節即將到來，民眾返鄉參加聚會、活動或規劃國內外旅遊的機會增加，呼籲民眾以「拱手」取代握手，或在握手後以肥皂洗手，咳嗽時則最好以手臂遮住口鼻，而不要用手掌摀住口鼻，避免病毒殘留在手上，與他人握手後造成傳染。

市長林佳龍則指示教育局於寒假期間加強課後輔導、安親班、補習班或冬令營等防疫宣導，主動提供口罩，並落實門把、電梯按鈕等環境消毒，避免疫情擴散；民眾若身體不舒服可以請假，避免傳染給別人。

衛生局也提醒民眾不要輕忽流感的嚴重性，如有呼吸道症狀應儘速就醫；出現呼吸困難、急促、缺氧、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速至大醫院看診，依醫師指示使用流感抗病毒藥劑，並請不要誤信偏方，以免影響就醫時效。