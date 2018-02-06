〈中部〉貓羅溪人行橋 主結構今完工

2018-02-06

裝設燈飾 還需要三天時間

〔記者陳鳳麗／南投報導〕自詡「比台灣燈會更精彩」的「南投燈會」，主燈區十日開幕，為連結沙雕區和燈會區而建的貓羅溪人行橋，主結構預定今日完工，但要裝上燈飾，南投縣府工務處強調，十日開幕一定可以通行，至於水舞區來不及開幕啟用，預定十三日可完成。

二○一八南投燈會「旺運出投天」，十日將在九二一會展中心開幕，昨日已進入倒數計時階段，主燈區工程成為昨日南投縣務會議關注焦點，目前正在趕工的貓羅溪人行橋及其引道，還有在貓羅溪中的水舞，主持會議的副縣長陳正昇，昨探詢能否在十日開幕前完成。

水舞13日完成 趕不上開幕

縣府工務處長陳錫梧表示，水舞確定無法在十日開幕時啟用，依廠商的估計，工程可在十三日完成，因此春節期間一定可以啟用，讓遊各賞燈也看水舞。

縣府為了連結貓羅溪東岸的南投會展中心「南投燈會主燈區」，及西岸的沙雕園區，動用六千多萬元興建的貓羅溪人行橋，陳錫梧昨日強調，結構工程在今日就可完成，竹橋引道也是裝上模板就完工，但因人行橋上要施作成為光廊，還要用三天時間裝設燈飾，因此會在十日開幕當天就可通行，屆時白天是白色巨龍，夜間則是長長的燈龍。

副縣長陳正昇也要求沙雕區附近髒亂點或道路不平的地區能改善，工務處也允諾在八日會道路封層，屆時景點會與現在看到的不一樣。

至於在埔里枇城大排設的埔里水上燈區，目前照規劃日程在進行裝設，燈光在水面下，所以白天看起來與平常一樣，只有在亮燈後，才能看到它的亮點。