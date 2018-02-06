〈中部〉北港溪虎尾段堤防整治 砍樹、拆枕木還亂丟

2018-02-06

〔記者廖淑玲／雲林報導〕為整治北港溪堤防，第五河川局規劃虎尾段堤防環境改善工程，卻先砍樹、拆枕木，堤防上缺洞也未填實，造成民眾陷入受傷，還將大批樹木枝葉棄置高灘地，引發爭議，挨批浪費公帑，更是最差的示範。

砍樹棄置高灘地 樹洞害人陷落

橫跨北港溪上的縣定古蹟虎尾糖廠鐵橋，原是虎尾糖廠嘉北線一部分，屬糖廠財產設施，一九八二年起停駛，報廢閒置近廿年，基於保護產業遺產及在地文化資產，二○○一年雲林縣府接收、二○○三年登錄歷史建築，完成整建後，和堤防連成一線形成虎尾觀光休閒熱點。

近日來虎尾興南大橋右側的北港溪堤防卻被發現整段路樹幾乎被砍光，枝葉還丟在高灘地，堤防上舊有的觀光枕木也全遭拆除，地面上缺洞未填補，險象環生，有民眾將此亂象PO在網路群組，輿論譁然。

黃姓居民說，該路段原本路樹成林，由縣府建造的枕木景觀施設也不到十年，全部被拆除又亂丟，連河床高灘地都有，公部門的做法讓人傻眼。

雲林縣議員蔡東富、虎尾鎮代會主席丁學忠昨天偕同第五河川局人員、雲林縣府工務處運輸管理科長廖珉鋒現勘，還有民眾腳陷落在未填補的缺洞裡，經丁學忠協助才脫困，蔡東富等人要求各相關單位立即改善。

五河局坦承草率 會儘速清理

第五河川局承辦人員顏玉林指出，該段堤防正準備施作環境改善工程，總經費二千五百萬元，才會將生長差或即將枯死的路樹砍除，並拆除舊有枕木，預計本月十九日開工，工期十個月，整個堤防屆時可望面目一新，他坦承原先做法有些草率，會儘速清理廢棄的樹木及枕木。