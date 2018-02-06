〈中部〉台中港至火車站 310雙節公車上路

2018-02-06

〔記者黃鐘山／台中報導〕偏鄉交通正義再邁進一大步！海線地區昨天再添一條三一○路「台中港旅客服務中心─台中火車站」公車，並行駛雙節巴士。交通局指出，三年來，海線一口氣增加十一條公車路線，前市府的卅二輛ＢＲＴ雙節巴士也全數上路營運。

海線地區觀光資源豐富，高美濕地更獲得國外網站評價為一生必遊一次的絕美景點，但當地長期缺乏大眾運輸資源，居民、遊客往返市中心皆須透過多次轉乘方式才能到達，相當不便，地方民代和民眾都要求儘速改善。

市長林佳龍上任後，交通局啟動公車路網改革，海線地區已陸續增加三○九、三一○、六一六、六一七、六五五、六五八、六五九、六六八、六七七、六八八及六九九路等十一條公車路線，目前很多民眾已可一車往返市區，無需中途轉乘，大幅節省搭車時間。

三一○路「台中港聯外接駁公車」，從旅客服務中心出發，經梧棲區大智路、民和路、台灣大道至台中火車站，因停靠站點少，且使用雙節巴士行駛，可滿足快速、直達的大量乘車需求，未來也將配合郵輪船期延伸至卅號碼頭載客，方便國內外乘客搭車。

交通局長王義川指出，三一○路公車業者承攬租用十四輛雙節巴士行駛，加上先前已上路的三○九路十八輛雙節巴士，前市府時期草率上路的卅二輛ＢＲＴ雙節巴士，目前已全數順利上路營運，並行駛台灣大道優化公車專用道，讓海線與市中心往返更加便利。