〈中部〉莿桐花海節迎賓 主花區改孩沙里

2018-02-06

〔記者詹士弘、林國賢／雲林報導〕雲林縣莿桐花海節十日登場，老天爺不賞臉，受寒流及降雨過少影響，花開僅兩成，主花區也由縣道一五六線兩側改到孩沙里社區內；佔地五公頃的林內鄉花海則是進入盛開期，粉彩波斯菊搭配層層疊疊青色山脈，美不勝收。

雲林縣長李進勇指出，莿桐孩沙里素有「花田故鄉、獻納米原鄉」之稱，日治時期就是進貢日本天皇獻納米的產地，縣府選在孩沙里社區辦理雲林花海節，希望藉盛大花海規模打造社區亮點，創造旅遊熱潮，帶動在地農特產品銷售。

莿桐鄉長廖秋蓉表示，今年花海面積近卅公頃，花種包括各種顏色的波斯菊及向日葵，因播種後遇到乾旱，種子發芽率較低，花苗較稀疏，後來又遇到寒流，花長不高，開得也較慢，目前主花區除向日葵花況還可以外，波斯菊狀況不佳，已將主花區從縣道一五六線廿九公里兩側改到花開密度較高的孩沙里社區。

廖秋蓉說，花海活動從十日到廿日止，社區打造七大地景，民眾蒐集七個地景圖章，並投票選出最喜愛的社區裝置，就可兌換狗年提燈；活動期間公所安排展演活動、促銷莿桐鄉農特產品，春節期間花海區也會擇期發放賀新春小紅包。

林內花海 持續至年初五

林內鄉長張維崢表示，林內花海面積雖沒有莿桐大，但花況完整，花朵大而美，花海將持續至大年初五，是民眾免費走春好地點。