〈中部〉開源節流有成 嘉縣府年關墊借款減

2018-02-06

〔記者蔡宗勳、王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣政府多年來每逢農曆年關，就得向行政院主計總處求援應急，去年墊借廿七．五二億元，今年財政改善，減至十五．六億元，十八鄉鎮市公所則僅水上鄉墊借一千二百萬元。

較去年減少近12億元

嘉義市政府財政稅務局長林建宏說，市府每月員工薪資約支出三．一億元，年關調度資金沒問題，本月薪資一日已撥入帳戶，年終獎金依主計總處規定在今天發放，調薪三％部分，函文各單位在十三日前將差額補足。

嘉縣府財稅局長簡世明表示，縣府每月員工薪資原本約需六．五億元，今年起調薪三％後，升至六．七億元，加上年終獎金、應付工程款等，年關需求達四十七億餘元，由於台灣銀行可預支款還有三十餘億元，今年只需借款十五．六億元，向主計總處的墊借款已經入帳，二月薪水在二日發放，年終獎金則於今天撥至員工帳戶，燈會相關工程款也陸續給付。

簡世明說，縣府這幾年開源節流已見成效，工業區開發廠商陸續進駐後，稅收跟著增加，去年就超徵三．六八億元，依此情況，過幾年就不須再向中央調度。

18鄉鎮市 僅水上墊借1200萬

嘉義縣數個鄉鎮市公所受惠納骨塔營運收入，自有財源普遍增加，擺脫過年向上級「伸手」命運，但水上鄉生命園區籌建中，尚無「金雞母」支撐，成了唯一要調度資金的鄉公所；鄉長劉敬祥說，目前欠債一．五億元，再過三年不僅不用借錢，還向零負債邁進。