〈南部〉南科集團結婚 24對新人互許終身

2018-02-05

〔記者劉婉君／台南報導〕「有錢沒錢，娶個老婆好過年！」科技部南科管理局昨天舉辦集團結婚，廿四對新人在柴犬及南科寶寶帶領下步入會場，在眾人祝福聲中共結連理。總計十四年來，已有三百六十四對佳偶在南科互許終身。

會場幾米風格 毛小孩領路

南科管理局昨十五週年局慶及舉辦集團結婚，會場布置成幾米繪本風格，配合即將到來的狗年，安排六隻柴犬為新人領路，兩對「南科寶寶」擔任小花童撒花瓣，廿四對新人隨後進場，接受親友及賓客祝福。

新人之中，有保警隊員、園區企業員工，其中台積電南科廠員工就有七人。根據台積電南科廠統計，該廠約一萬名員工，過去四年有超過兩千名員工結婚，並有三千一百名「南科寶寶」誕生。

代理市長李孟諺、園區同業公會理事長沈國榮擔任證婚人，台積電十八廠廠長劉曉強、廠長夫人李婉如為主婚人，南科管理局局長林威呈伉儷則是介紹人，並安排新人互餵代表「旺旺來」的鳳梨酥，象徵在婚姻之路齊心許諾、邁向堅貞愛情。有的新人還準備特大條玩具項鍊及充氣的大鑽戒做為交換信物，為人生大事留下特別的回憶。

南科期許 今年營業額破兆

超強寒流來襲，昨天上午台南各地低溫均在十度以下，但場內婚禮浪漫，無懼寒流，場外局慶活動也相當熱鬧，林威呈說，南科去年營業額八七八七億元，今年台積電三奈米、五奈米廠都落腳園區，使南科成為最完整的產業聚落，期許今年營業額破兆元、員工數十萬人。