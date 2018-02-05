〈南部〉台南尾牙宴寒士 10總鋪師相揪義煮

2018-02-05

〔記者蔡文居／台南報導〕人安、創世、華山基金會昨舉辦「第廿八屆寒士吃飽卅尾牙」，有「愛心總鋪師」之稱的蔡瑞成，今年透過網路號召來自全國各地十餘位總鋪師及義工加入，大家排休、請假，相揪來台南義煮，有錢出錢，有力出力，讓活動順利圓滿。

蔡瑞成是安南區東香台菜海產餐廳老闆，平時熱心公益，有「愛心總鋪師」之稱，今年是他第八年為寒士尾牙宴擔任主廚。蔡瑞成說，從最初的廿六桌開始義煮，到今年一百桌，因人力龐大，已非自己團隊人手能夠應付，因此透過網路號召大家加入義煮。

蔡瑞成表示，今年共有來自北中南多位大廚及義工幫忙，有的前一天先來台南過夜，有的搭高鐵當天來回，還有夫妻檔一起參加，因寒士尾牙宴，大家才能一年聚一次。

他說，這場尾牙宴選用的食材，像是「天下第一菇燉搖滾雞」、「團圓雙鮮湯」等，特別選用有產銷履歷的食材烹煮，料理比照國宴級。

在長榮空廚服務的李松禧也號召十餘位同事、朋友，從桃園南下參加義煮。他表示，三、四年前在桃園一家育幼院義煮活動中與蔡瑞成結緣，覺得義煮很有意義，每年尾牙宴都會排休到台南義煮。

今年台南場的寒士尾牙宴在小北成功夜市廣場舉辦，席開一百桌，除熱騰騰的團圓飯，還發放小紅包，讓寒士感受社會的溫馨。贊助者包括永慶不動產、幸福家不動產、帝王花愛心會、台電台南區營業處等十多個愛心單位，參加的義工多達三百人。