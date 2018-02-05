〈南部〉重要景點塞車數據 春節出遊避時段

2018-02-05

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市交通局彙整過往春節數據，整理出年節期間市區各熱門景點與高速公路周遭可能出現的「塞車熱門時段」，並呼籲民眾可預先上網查詢車況，同時建議善用大眾運輸工具。

景點初一至初四人潮高峰期

高雄主要景點包含旗津、旗美地區、佛光山、西子灣、壽山、義大世界、駁二及大魯閣草衙道等；交通局根據過往經驗，預估除夕當日各景點交通大致順暢，年初一至初四為各景點人潮高峰期。

往旗津部分（過港隧道至旗津）較塞時段於每日十一至十七時，回程往市區於每日十五至廿時易塞；往旗山、美濃地區（國道十號末端至旗屏一路）於每日十至十五時，回程往市區於每日十四至十九時。

佛光山（嶺口交流道至佛陀紀念館）雙向於每日十時後至十九時都易有車潮；西子灣及駁二周遭於每日十三到十八時易塞。

義大世界及大魯閣商場周邊預計每日十一至十四時、十六至十九時用餐時段易塞。

國道周邊幹道除夕15至18時易塞

高速公路周邊幹道部分含中正、建國、大中、九如、三多等路段，推估除夕當日雙向多集中於晚餐前時段十五至十八時易塞。

年初一在大中、九如、中正及三多等路段，雙向車潮集中於十四到十八時；年初二至初四為出遊高峰，上午各路段東向往交流道於八至十二時易塞，西向於十四至十九時車多。

年初五各主要幹道雙向車流將減緩，僅中正路雙向於十一至十八時較易車多。

交通局建議，出遊前可利用高雄任我行APP、高市即時交通資訊網春節疏運專區查詢路況，也能多運用大眾運輸工具，減少找停車位的困擾。