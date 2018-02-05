〈南部〉崗山之眼試營運 首日湧入上萬人

2018-02-05

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄首座天空廊道「崗山之眼」，昨試營運首日遊客爆量，湧入上萬遊客入園參觀，對於觀光局將規劃夜間開放，民眾高度期待。

位於小崗山的「崗山之眼」園區，利用原有地形、環境，配合現場地勢營造自然生態休憩園區，規劃有天空廊道、接駁市集區、碉堡遊憩區和音樂花園等，並用無障礙坡道串連。

天空廊道景觀遼闊遊客驚豔

園區最大亮點是以提琴頭為設計概念打造的天空廊道，全長約八十八公尺、寬約二公尺，採用偏心懸吊式吊索設計，主塔柱高約四十一公尺，以二十四條吊索支撐高約八層樓的天空廊道，居高臨下可俯瞰整個阿公店水庫，遠眺中央山脈主稜的北大武山、台灣海峽及高雄市區八五大樓，視野相當遼闊。

園區試營運首日，吸引不少岡山地區民眾一早前往體驗嘗鮮，林女士說，住岡山這麼久，也經常到小崗山爬山淨山，但不知道從天空廊道俯瞰景致如此漂亮；陳先生爬好漢坡步道半小時才登上崗山之眼，雖爬得滿身大汗，卻直喊「值得」！

候車時間久 盼增加接駁車

來自台南北區的鄭姓阿嬤說，崗山之眼美景名不虛傳，但接駁公車班次太少，候車時間太久，希望相關單位能調整改進。

2月14日起開始收門票

觀光局長曾姿雯表示，崗山之眼是高市新景點，試營運首日人潮爆量早在預料中，不過現場秩序良好，試營運期間將測試目前規劃的交通接駁、停車空間、園區餐飲、公廁、線上訂票系統及現場售驗票機制、天空廊道每梯次開放人次與時間、無障礙友善設施等服務項目，改善遊客實際使用時可能面臨的所有問題；她籲請遊客多使用接駁公車和計程車，以免乘興而來、敗興而歸。

岡山、燕巢區居民免費

觀光局說，崗山之眼園區即日起至二月十一日試營運期間免費入園，十四日開幕後開始收費，除設籍岡山、燕巢兩區民眾免費外，門票全票原價八十元將優惠六十元、半票原價五十元優惠三十元，團體票為優惠價二十人以上八折、一百人以上六折。

營運時間為平日上午九時至下午五時，假日延長至六時。觀光局在阿公店水庫管理中心、大莊公園、阿公店森林公園和菜寮路規劃的四處停車場，提供四個大客車停車格、二百五十七個小客車停車位（含無障礙）及一百五十格機車位，接駁公車十五分鐘一班，單程全票二十五元、半票十三元，共乘計程車每人五十元，更多內容可至崗山之眼園區官方網站或高雄旅遊網瀏覽。