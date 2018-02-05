〈台北都會〉第一個適用分級租金補貼 健康公宅最搶手

2018-02-05

市價85折 又享最高逾萬補貼

〔記者鍾泓良／台北報導〕松山區健康公宅四七二戶招租，二月二日已截止申請，共收到八○六三件申請文件，中籤率僅五．八五％，為最搶手公宅。都發局說明，健康公宅是第一個適用「分級租金補貼」的公宅，民眾可依身分及申請房型領到三千元至一萬一三○○元租金補貼，提高申請意願。另外，民眾也喜歡健康公宅的交通以及生活機能，預估鄰近捷運站的公宅將炙手可熱，「租金是優先考量，好區位更是加分。」

公宅因「市價八五折」及「分級租金補貼」雙管齊下，租金相較於周邊行情有絕對優勢。都發局總工程司羅世譽分析，因公宅最多住六年，申請人往往會先思考公宅租金；都發局也說，就算是被詬病位處偏遠的興隆一區公宅，也因租金低廉，超出預期地吸引三千多人申請。

而首次適用「分級租金補貼」的健康公宅反應良好，都發局官員補充，未來所有公宅都將適用「分級租金補貼」，目前已出租的公宅，將待重新議約後才適用。

租金低加好區位 炙手可熱

年輕家庭也會評估交通、生活機能及學區等區位條件。都發局說，健康公宅鄰近捷運南京三民站、民生社區，尤其學區良好，因此申請件數超高，預估鄰近南港車站及量販店的南港東明公宅、距離捷運圓山站五分鐘的民倫公宅，及旁邊就是信義區公所及捷運廣慈站的廣慈公宅也會很搶手。羅世譽指出，公宅周邊民眾因為不想離開熟悉的生活圈，或想就近照顧家人，往往就是最踴躍的申請人。

OURs（專業都市者改革組織）秘書長彭揚凱說，市民真的需要公宅，北市府面對地方無理抗爭、議會杯葛時，應可更堅定推動。不過，他對公宅保留戶數給周邊社區頗有微詞，這是政府妥協於地方勒索，認為全世界沒有公宅如此操作。