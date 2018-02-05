〈台北都會〉〈新制滿月〉違停單車拖吊收費 1/3沒領

2018-02-05

逾4個月無人領 依廢棄物處理

〔記者沈佩瑤／台北報導〕今年一月起，北市府拖吊違規停放自行車，車主還須付移置費、保管費，新措施上路一個月，共有六○三輛自行車被拖吊，甚至包含卅七輛oBike，其中三八六輛已領回，仍有二一七輛、約三分之一尚未領回。台北市停管處提醒，民眾欲領回自行車，需攜帶身分證及自行車鑰匙或相關證明指認車輛，若逾四個月無人領回，將依廢棄物處理。

移置費100元 每12小時收25元

今年元月起，每輛自行車拖吊移置費為一百元，一小時以內領車不收保管費，之後每十二小時收廿五元，採累進計費。三處自行車保管場為撫遠逾期車輛放置場、濱江逾期車輛第二放置場以及龍門國中地下停車場保管場。

經統計，今年一月北市自行車違規拖吊六○三件，還包含兩輛YouBike及卅七輛oBike共享單車遭拖吊；已領回有三八六輛單車、有二一七輛尚未領回，停管處認為可能是自行車價值不高，導致車輛領回意願也不高。

停管處管理科長謝君毅說明，好的、高單價的腳踏車，通常車不離身，不太會亂停，因此遭拖吊的腳踏車多半為常見款式；三到五天內沒人領回的腳踏車，大概也不會來領了。

此外，如民眾領車時無法提供開鎖鑰匙，也無自主登錄資料，停管處就會從停放的時間、地點與車主查證，停管處表示，目前還沒有發生冒領或是領錯情況。

交通局表示，為滿足停車需求，目前台北市約有三．八萬個自行車停車格，目標年增約三千五百格，在二○二○年達到四．六萬格；為改善自行車違停亂象、維護停車秩序，也針對違規停放熱點，設置十四處自行車拖吊專區加強執法。