〈台北都會〉重金屬偏高 土城大安圳、新莊塔寮坑溪嚴加管制

2018-02-05

〔記者何玉華／新北報導〕新北市環保局管制河川沿岸的工廠放流水污染，根據民眾歷年陳情資料、地區屬性及水質調查結果，將土城區大安圳、新莊區塔寮坑溪流域列為第一波的加嚴管制對象，重金屬銅的最大限值從每公升三毫克改為每公升一．五毫克，大安圳的水色標準從五百五十限縮到兩百。

環保局長劉和然表示，放流水若不符合加嚴標準，將依水污染防治法第四十條處以六萬元以上、兩千萬元以下罰鍰，限期未改善可按次處罰，情節重大得勒令停工或停業。

大安圳沿線近年改造設置自行車道、賞蝶步道，成為地方民眾休閒運動和親子遊憩的空間，但大安圳除了收納家戶日常生活污水排入，還有鄰近的工業區及其他事業廢水一併排入，影響水質甚鉅，水色常年偏紫、偏紅，環保局屢屢接獲民眾陳情，也影響民眾親水意願。

劉和然表示，大安圳水色看似驚人，但採檢大多符合標準，這與民眾的感受有很大落差，經常引發誤會，且歷年大安圳的水質調查結果，重金屬銅濃度的合格率偏低，是大漢溪流域的污染源之一，所以加嚴排放水色度及含銅量的管制。

他指出，塔寮坑溪是長期水質嚴重污染的河川，塔寮坑溪及支流潭底溝流經北樹林、南新莊等人口稠密區，承接生活污水及事業廢水，還有來自上游桃園市龜山區的污染，排放的重金屬銅含量佔大漢溪污染八成以上，也造成新海大橋重金屬銅的合格率最低。

市議員林金結擔心新北市管制加嚴，會不會與其他縣市形成「一國兩制」的兩套標準？例如廠商在竹科符合排放標準的系統，到新北市卻受罰，他建議環保局與廠家多多溝通，避免造成誤會。

劉和然表示，各縣市近年都對水污染加嚴管制，對於既存的系統改善符合標準，給業者三到五年的緩衝期，但新設系統必須立即符合新標準。